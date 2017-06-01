У соборі св. Юра відбувся чин заупокійної панахиди

Домовину з тілом Блаженнішого Любомира Гузара привезли до Львова Собору св. Юра. У храмі відслужили чин заупокійної панахиди. Храм буде відкритим цілу ніч для усіх охочих попрощатись з Архиєпископом-емеритом.

Заупокійну панахиду очолив Блаженніший Святослав (Шевчук), Глава УГКЦ, у співслужінні з Митрополитом Ігорем та єпископами УГКЦ. У молитві також взяв участь Архиєпископ і Митрополит Львівський РКЦ Мечислав Мокшицький.

Нагадаємо, Львів у скорботі за померлим Блаженнішим Любомиром Гузаром. Від сьогодні та до 5 червня львів’ян закликають утриматися від проведення гучних розважальних заходів. У Львові прощання з Блаженнішим Любомиром триватиме у п’ятницю та суботу. Окрім Поминальних Літургій та Пішої скорботної ходи, про які повідомлялось раніше, у п’ятницю в Соборі Св. Юра відбудеться монаший Парастас за померлим.

Нагадаємо, в п’ятницю о 10.00 в соборі Св. Юра відбудеться Заупокійна Літургія за Блаженнішим Любомиром. Ввечері в п’ятницю у Соборі св. Юра буде відслужений Чин монашого Парастасу.

В суботу о 9.00 відбудеться Божественна Літургія, котру очолить Патріарх Святослав у співслужінні з владиками Священного Синоду. Звідти урочиста хода з тілом Блаженнішого Любомира рушить до церкви Св. Михаїла. Після цього тіло Кардинала виїде до Києва, де в понеділок він буде похоронений у Патріаршому соборі.