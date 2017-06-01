Депутати Львівської облради проголосували за звернення щодо соціально-політичної ситуації в Україні

У четвер, 1 червня, Львівська обласна рада підтримала звернення до Кабінету Міністрів та Верховної Ради України щодо соціально-політичної ситуації в Україні.



За це рішення проголосував 71 депутат.

Текст звернення:

“Відповідно до Меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, керівництво держави зобов’язалося оптимізувати субсидії з оплати комунальних послуг, а також найближчим часом прийняти Закон, згідно з яким в Україні буде переглянуто діючий мораторій і запроваджено ринок землі. Зазначені зобов’язання спрямовані на виконання умови МВФ щодо надання чергового траншу кредитування – вирівнювання сум доходів та видатків Державного бюджету України.

Таке непідготовлене та необґрунтоване запровадження ринку землі в Україні може створити можливість недобросовісного використання землі. Високий показник якості землі зацікавить іноземні аграрні холдинги, з якими не здатні конкурувати українські підприємства. А відсутність умов та регуляторів для ринку землі дозволить розпродати її за ціною, яка в рази буде нижчою реальної вартості. Отже, держава отримає короткострокове збільшення дохідної частини державного бюджету за рахунок інтересів простих громадян України загалом та можливі втрати основного національного багатства.

У той же час, в економіці нашої країни наявна значна частка капіталу держави-агресора – Російської Федерації. Вагомий відсоток такого капіталу перебуває в банківській сфері. В умовах ведення війни, окупації Кримського півострова, частини Донецької та Луганської областей, привласнення майна українських громадян і держави, а також інших збитків, завданих Російською Федерацією, цілком справедливим та симетричним кроком була б рішуча політика проти держави-агресора. Додаткові кошти отримані державою повинні бути спрямовані на збільшення дохідної частини державного бюджету та унеможливлення зростання тарифів з оплати комунальних послуг і вирішення проблему запровадження вільного ринку землі.

Враховуючи наведене, ми, депутати, Львівської обласної ради, звертаємося до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України з вимогами застосувати симетричні санкції щодо російського капіталу в Україні, припинити постійне зростання тарифів з оплати комунальних послуг і не відміняти мораторій щодо продажу землі в Україні без врегулювання законодавчо закріпленого пріоритетного права виключно громадян України на придбання землі та забезпечення підтримки фермерських господарств, і врегулювання соціально-економічної ситуації в Україні та якнайшвидше впровадження амністії для вояків, котрі захищали українську державу від агресії Росії під час бойових дій”.

Нагадаємо, вчора, 30 травня, радикали зірвали сесію Львівської облради, під час чого постраждало 9 правоохоронців. Пікетувальники вимагали, щоб обласна рада ухвалила звернення до прем’єр-міністра та Президента України з вимогою підписати закон, який передбачає амністію учасників бойових дій. Також учасники акції протесту вимагають націоналізувати російський капітал в Україні, припинити постійне зростання тарифів і продовжити дію мораторію на продаж землі.

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