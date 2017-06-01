19 країн світу інвестували у Львівщину понад 13 млн дол США

У січні – березні 2017 року в економіку Львівщини залучили 13,2 млн дол США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу). Вкладення в економіку області у січні-березні здійснили інвестори з 19 країн світу. Найбільше інвестицій надійшло від партнерів з Кіпру (7,6 млн дол США), а також Німеччини (1,6 млн дол США), Іспанії (1 млн дол США), Австрії (0,9 млн дол США) та Італії (0,8 млн дол США).

За інформацією ГУ статистики у Львівській області, з обсягу прямих іноземних інвестицій, які надійшли у січні – березні, найбільше спрямували в оптову та роздрібну торгівлю, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,9 млн дол США (60,4% від загальнообласного обсягу надходжень), у переробну промисловість – 3,8 млн дол США (29,1%), операції з нерухомим майном – 1 млн дол США (7,6%).

Додамо, що обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), внесених у Львівщину з початку інвестування, на 1 квітня 2017 року становив 1 млрд 119,7 млн дол США. У розрахунку на одного мешканця області припало 445,1 дол США прямих іноземних інвестицій.

На промислових підприємствах області станом на 1 квітня 2017 року акумульовано 424,1 млн дол іноземного капіталу, або 37,9% від загального обсягу. Зокрема, у підприємства з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності залучено 106,4 млн дол, у машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, – 96,4 млн дол, з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 77,2 млн дол.

Варто зазначити, що суттєві обсяги інвестицій спрямовані у фінансову та страхову діяльність – 376,6 млн дол (33,6% від загального обсягу), операції з нерухомим майном – 79,3 млн дол (7,1%), транспорт, складське господарство, поштову та кур’єрську діяльність – по 79,3 млн дол (7,1%), оптову та роздрібну торгівлю, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 42,9 млн дол (3,8%), сільське, лісове та рибне господарство – 35,4 млн дол (3,1%).

Із країн ЄС внесено 84,3% від загального обсягу інвестицій, з інших країн світу – 15,7%. Лідерами в інвестуванні підприємств Львівщини є партнери з Польщі (374,7 млн дол США), Кіпру (140,7 млн дол США), Австрії (115,5 млн дол США), Німеччини (89 млн дол США), Швейцарії (69,1 млн дол США) та Данії (62,4 млн дол США). На ці країни припало 76,1% від загальнообласного обсягу прямих іноземних інвестицій.