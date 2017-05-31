Завтра львів’ян просять бути обережними через пориви вітру 

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 1 червня у Львові вранці та вдень – пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с, без істотних опадів. Температура повітря вночі 10 – 12° тепла, вдень 20 – 22° тепла.

Отож мешканців просять не ходити під розлогими деревами і триматися подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.

У п’ятницю, 2 червня, синоптики прогнозують також без істотних опадів. Вітер північно-західний, вночі 2 – 7 м/с, вдень 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 3 – 8° тепла, вдень 19 – 24° тепла.

В неділю, 3 червня, прогнозують теж без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 5 – 10° тепла, вдень 21 – 26° тепла.