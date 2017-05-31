За безпеку львів’ян відтепер відповідатиме Юрій Діль

Юрій Діль очолив управління безпеки міста



Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

З 29 травня його призначено на посаду начальника управління безпеки міста Львівської міської ради як переможця проведеного конкурсу.

Нагадаємо, досі Юрій Діль обіймав посаду директора ЛКП «Муніципальна дружина».

Діль Юрій Семенович народився 22 червня 1977 року у місті Львові.

Освіта:

Державний Університет Львівська Політехніка (факультет механізмів автомобільного транспорту та автомобільне господарство)

Інститут технологій менеджменту і права (факультет бухгалтерський облік та аудит)

Національний Університет імені Івана Франка, юридичний факультет (по даний час).

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління (менеджмент організацій і адміністрування).

Діяльність:

1997 – 1999р. – «Єврокабік-спорт» (Україна)

1999 – 2001р. – «Проктер енд Гамбле» (Україна)

2001 – 2003р. – «Кока-Кола Компані» (Україна)

2008 – 2012р. – Будівельний Холдинг – директор одного з виробничих підприємств холдингу

2010 – 2012р – ТзОВ «Ділсан» – директор

2012 – 2014 р – Адвокатське об’єднання

07.2015–12.2015р – Управління Муніципальної Дружини – начальник управління

12.2015 – 05.2017р – ЛКП «Муніципальна дружина» – директор

29.05.2017р – призначено на посаду начальника управління безпеки міста Львівської міської ради.

Громадська діяльність:

Член громадської організації «Центр Кризової Інтервенції»

Голова Громадського формування «Муніципальна Варта»

Координатор проекту «Центр Безпеки Міста»

Член міжнародної поліцейської організації «І.Р.А»

Сімейний стан:

Одружений, виховує двох доньок і сина.