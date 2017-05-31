В урочищі на Львівщині виявили 16 загиблих поросят

Про викинутих загиблих тварин в урочищі «Черешнева дорога» на Жовківщині працівників Держекоінспекції у Львівській області повідомив житель с. Гребінці Жовківського району.
Про це повідомляє прес-служба Держекоінспекції у Львівській області.
Виїхавши на місце події, держінспектори з ОНПС виявили 16 загиблих поросят віком 2-3 місяці.
Інспектори викликали працівників поліції та повідомили про подію працівників Держпродспоживслужби у Жовківському районі.
Працівники Держпродспоживслужби у Жовківському районі відібрали біоматеріал для лабораторних досліджень на наявність у загиблих поросят вірусу африканської чуми. Однак після проведення вірусологічного дослідження припущення не підтвердились.
Одразу після відбору біоматеріалу тушки поросят було спалено, місце спалювання продезінфіковано та повністю засипано землею.