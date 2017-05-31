“Укрзалізниця” може зменшити вартість квитків на маршрути в Західній Україні

Про це розповів голова наглядової ради “Укрзалізниці” Євген Кравцов, передає РБК-Україна.

“УЗ не проводитиме просто індексацію, наприклад, на 20% на всі квитки. Це буде зроблено вибірково. Там, де необґрунтовано низькі ціни, вони будуть значно підвищені, на 15-25%. По інших напрямках, де немає попиту і необхідно залучати пасажирів, можливе зниження цін”, – заявив Кравцов.

За словами Кравцова, такі заходи обумовлені необхідністю більш рівномірно розподілити пасажиропотік.

“Наприклад, це може бути на такому значно завантаженому напрямку як Київ-Одеса. А на менш завантаженому, наприклад, Одеса-Херсон, може статися здешевшання. Крім того, можливе зниження цін на маршрути в Західній Україні, де висока конкуренція з іншими видами транспорту”, – додав голова наглядової ради “Укрзалізниці”.