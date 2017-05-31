У районах Львова тривають роботи з облаштування громадських просторів

«Станом на сьогоднішній день, на вул. Широкій, 88-100 майданчики застелюють штучною травою. Планується капітальний ремонт двору на вул. Виговського 1,3,5,7, загальною вартістю робіт 4,8 млн. грн. Там планується ремонт дорожнього покриття, тротуарів, виділення нових місць для паркування, встановлення дитячого майданчика, спортивного майданчика із штучним покриттям, смітників, лавок та освітлення», – зазначив начальник відділу комунального господарства Залізничної районної адміністрації Святослав Костяка.

«Зараз тривають роботи з облаштування громадського простору на вул..Шафарика 4,6,8: ремонт доріжок, тротуарів, виділення нових місць для паркування, встановлення дитячого майданчика. Скоро плануємо на цій ділянці облаштувати і спортивний майданчик», – зазначив міський голова Личаківської районної адміністрації Іван Лозинський.

«У нас в планах є облаштування чотирьох громадських просторів, загальна вартість робіт складає близько 1 млн. грн. Ми виконуватимемо роботи з облаштування дворів на вул. Рудницького, 69 (тут залучено бюджетні кошти та кошти підрядної організації); вул. Симоненка, 10-12; вул. Горбачевського, 15; вул. Остроградських, 10-12», – зазначив голова Франківської районної адміністрації Тарас Гнида.

«Зараз уточнюється проектна документація, громадські простори почнемо облаштовувати із середини червня. Скоро плануємо продовжити облаштування громадського простору на вул. Б. Хмельницького: встановлення дитячого майданчика, велодоріжок тощо. Також, ми плануємо облаштувати громадський простір на вул. Генерала Алмазова. Зараз готуємо проект, який подамо на експертизу, після чого оголосимо тендер», – зазначив начальник відділу комунального господарства Шевченківської районної адміністрації Володимир Шульга.

«З вівторка починаємо облаштування громадського простору на вул. Дорошенка, 9. Зараз працюємо над площею Маланюка, але станом на сьогодні перераховуємо кошторисну документацію. Також, скоро подаємо проект капітального ремонту площі перед пам’ятником Тарасу Шевченку на експертизу», – зазначив в.о. голови Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля.

«У нас проведено капітальний ремонт дворів, внутрішньо квартальних доріг, тротуарів на вул. Драгана, 8-10 – просп. Червоної Калини, 98-100. Загальна вартість робіт становить орієнтовно 1 млн. гривень. При капітальному ремонті двору враховано побажання мешканців: влаштовані місця для паркування автотранспорту, влаштовано проїзд.

Планується в липні 2017 року виконати роботи по громадському просторі бульвар вул. Морозна – вул. Зубрівська на суму 1,4 млн. гривень», – повідомили у Сихівській районній адміністрації.