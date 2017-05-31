У Палаці мистецтв покажуть Шоу обіцянок

13 червня у Львівському палаці мистецтв відкриється грандіозний проект українського сучасного мистецтва – Show Promise.

Show Promise – Шоу обіцянок – через візуальні засоби мистецтва покаже колізії та надії сучасного світу. Новини всіх країн наповнені тривожними подіями – терор, політичні протистояння, катастрофи та переділ територій – психіка сучасної людини знаходиться під величезним тиском. Як протистояти цій тотальності інформаційної хвилі?

Світ стає нестабільним, постійні зміни усталених правил у всіх сферах та невпинні нові пропозиції, як покращити життя. З одного боку, людина стикається із всезагальною руйнацією всіх правил, а з іншого – отримує безперестанні обіцянки кращого майбутнього. Така ситуація пригнічує, але водночас вона створює надію.

«Ми ніби опинилися в незвичайному showroom, в такому собі “залі очікування”, де є можливою спроба завершити цю обтяжливу ситуацію перманентної текучості теперішнього на користь переходу до постсучасності та одержимості її новою утопією…», – коментують куратори проекту Ігор Абрамович та Олександр Соловйов.

Це тотальне медійне шоу стирає кордон між реальністю та вигадкою. Єдина річ, яка залишається незмінною, є прагнення людини до кращого майбутнього. Мистецтво, через свою незаангажованість та чистоту погляду, здатне позначити орієнтири, що вкажуть, яким насправді стане майбутнє.

«У сучасному інформаційному просторі людина може миттєво дізнаватись про події у найвіддаленішому куточку світу, висловлюватись назагал можуть не тільки медіа, кожен тепер створює власний контент. Забагато інформації, яка є не завжди позитивною, вводить нас у стан розгубленості. Мистецтво не заспокоює, але воно дає змогу відстороненого погляду, шанс на аналіз та рефлексію, і таким чином розуміння того, що є дійсно важливим», – коментує засновник Zenko Foundation Зенко Афтаназів.

Участь у проекті беруть 34 художники з різних міст України – як класики сучасного мистецтва, так і молоді митці. Більшість покаже глядачам нові роботи. На виставці представлять живопис, інсталяцію, фотографію, відео, скульптуру, графіку, перформанс.

Куратори проекту: Ігор Абрамович, Олександр Соловйов.

Учасники Show Promise: Назар Білик, Олег Воронко, Анатолій Ганкевич, Ігор Гусєв, Юрій Єфанов, Гамлет Зіньковський, Влодко Кауфман, Аліна Клєйтман, Павло Керестей, Юлія Кисіль, Ростислав Котерлін, Антон Логов, Олекса Манн, Роман Мінін, Борис Михайлов, Роман Михайлов, Нацпром (Олег Тістол та Микола Маценко), Сергій Петлюк, Влада Ралко, Вінні Реунов, Олександр Ройтбурд, Степан Рябченко, Арсен Савадов, Андрій Сагайдаковський, Олексій Сай, Роберт Саллер, Євген Самборський, Віктор Сидоренко, Олекса Фурдіяк, Василь Цаголов, Микита Шалений, Аліна Якубенко, група GAZ.

Організатор проекту: Zenko Foundation. Фонд заснований у 2015 році. Основною місією арт-інституції є підтримка і просування українського сучасного мистецтва. В колекції Zenko Foundation – понад 200 творів вітчизняних сучасних художників. Дебютним проектом фундації стала виставка «Українське сучасне мистецтво. З приватних колекцій» (жовтень-березень, арт-простір у готельному комплексі «Коруна»). Серед пріоритетних напрямків розвитку Zenko Foundation: виставкова програма на майданчиках Zenko Foundation, а також підтримка участі українських художників у масштабних національних і міжнародних проектах, аукціонах сучасного мистецтва тощо; видавнича програма, метою якої є підвищення інформованості вітчизняної і зарубіжної аудиторії про український арт-процес; розвиток веб-порталу, на котрому у відкритому доступі розміщується інформація про колекцію Zenko Foundation, а також низка необхідних довідкових матеріалів, відеоінтерв’ю з художниками, архівні матеріали з історії сучасного мистецтва України.

Виставка експонуватиметься до 16 липня.