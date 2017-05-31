У Музеї етнографії відкриють виставку Осипа Сорохтея

У п’ятницю, 2 червня, відбудеться відкриття виставки українського художника і графіка Осипа-Романа Сорохтея “Життя без фальшивих нот”.

На виставці експонуватимуть твори Осипа Сорохтея з приватної колекції. Крім творчої спадщини художника, також можна буде ознайомитись із його нотатниками та фотографіями.

Відкриття виставки відбудеться о 16:00 у Музеї етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України (м. Львів, проспект Свободи, 15).

Осип-Роман Сорохтей (1890-1941) – український маляр, графік, карикатурист, педагог. Випускник Краківської академії мистецтв, вояк Легіону українських січових стрільців, гімназійний учитель у Станіславові, один із найгостріших за соціальною орієнтацією і трагічних за невизнаністю таланту західноукраїнських митців.