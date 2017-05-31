У Львові триває капітальний ремонт доріг та тротуарів

Як повідомили у районних адміністраціях, зараз тривають капітальні ремонти доріг та хідників на вулицях Львова.

«Зараз триває капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. Сірка, на ділянці від вул. Суботівської до вул. Підлісної. Загальна вартість цих робіт становить близько 1 млн. гривень. Цього тижня плануємо розпочати капітальний ремонт двору на вул. Виговського 31-33. Також, на початку червня розпочнемо капітальний ремонт скверу І.Сірка та двору на вул. Сластіона, 2», – зазначив начальник відділу комунального господарства Залізничної районної адміністрації Святослав Костяка.

«Зараз проводимо капітальні ремонти доріг на 12-ох вулицях, серед яких вул. Пекарська, вул. Тершаківців, вул. Миргордська, вул. Шафарика. Загальна вартість ремонтних робіт становить 17 млн. грн», – зазначив міський голова Личаківської районної адміністрації Іван Лозинський.

«Зараз тривають капітальні ремонти доріг на вул. Науковій 19,21,23; вул. Науковій, 13,15; вул. Пулюя, 13,15,17; вул. Стрийській, 106; вул. В.Великого, 9; вул. Симоненка, 18-20, вул. Науковій, 104. Завершено роботи на вул..Стрийській 78, вул. Стрийській, 60-74; вул. В.Великого, 97; вул. Сахарова, 48-50», – зазначив голова Франківської районної адміністрації Тарас Гнида.

«Ми завершили капітальні ремонти доріг на вул .Шевченка, 344; вул. Шевченка, 344а; вул. Величковського, 4-8; хідників – на вул. Ковалевської. Загальна вартість робіт становить приблизно 2 млн. грн. Зараз в роботі ремонт хідників від «Сільпо» до промислового ринку. Також, скоро розпочинаємо капітальний ремонт на вул. Вербовій, вул. Плуговій», – зазначив начальник відділу комунального господарства Шевченківської районної адміністрації Володимир Шульга.

«Зараз розпочинаємо великий масштабний проект капітального ремонту вул. Митрополита Андрея, загальною вартістю 4 млн. гривень. Також, зараз тривають роботи біля площі Маланюка, біля пам’ятника Бандері, на вул. Свєнціцького», – зазначив в.о. голови Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля.

«У нас проведено поточний ремонт доріг на вул. Гн. Хоткевича, вул. Хуторівка, вул. Трильовського, вул. Зеленій, вул. Литвиненка, вул. Угорській, вул. Зубрівській, вул. Стрийській, вул. Рахівській (від пр. Ч.Калини до вул. Козловського) на суму орієнтовно 6,1 млн. гривень. Зараз тривають роботи на вул. Чукаріна, просп. Червоної Калини,117-123, вул. Трильовського. Плануємо розпочати ремонтні роботи на вул. Стрийській, 47-55, вул. Полуботка, вул. Луганській, вул. Максимовича.

Щодо капітальних ремонтних робіт доріг та тротуарів, то ми провели капітальний ремонт на вул. Коломийській, 12, вул. Скрипника, 21-21а, вул. Чукаріна, 1, вул. Трильовського, 20, вул. Трильовського, 24, просп. Червоної Калини, 73, просп. Червоної Калини, 75, вул. Стрийській, 87в, вул. Гн.Хоткевича, 20 на суму 5,2 млн гривень. Зараз тривають капітальні ремонти на просп. Червоної Калини, 39, просп. Червоної Калини, 43, просп. Червоної Калини, 65, просп. Червоної Калини, 67 вул. Сихівській (від просп. Червоної Калини до вул. Кавалерідзе). Плануємо розпочати роботи на вул. Скрипника, 8-10, вул. Гашека, 19, вул. Чукаріна, 7, вул. Угорській, вул. Зубрівській, 36, вул. Морозній, 27, вул. Коломийській, 16, вул. Коломийській, 16а, вул. Кос-Анатольського, 14», – повідомили у Сихівській районній адміністрації.