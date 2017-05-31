У Львові два дні швейцарські і львівські хірурги спільно оперуватимуть дітей

Архіскладна операція у 12-річної дівчинки зі злоякісною пухлиною плечової кістки займе весь день

Приїзд групи швейцарських лікарів та доброчинців у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі очікують 1 червня. Саме у День захисту дітей доброчинці зі Швейцарії подарують Центру мобільну флюороскопічну рентгенівську систему, яка дозволить розширити спектр оперативних втручань підвищеної складності та здійснювати інтраопераційний контроль.

До складу групи входять професор Ульріх Екснер, керівник клініки дитячої ортопедії та онкології у Цюріху, лікар Шарль Дюмо і протезист Ганс Петер Чанц, а також очільники швейцарського крила організації Kiwanis International (District Switzerland-Liechtenstein), зокрема скарбник Kiwanis Клуб Люцерн Сеетал П.Рето Вамерт та інші.

2-3 червня фахівці з Цюріха консультуватимуть і оперуватимуть діток зі складними онкологічними патологіями. Як повідомив «Львівській газеті» хірург-ортопед Центру Олександр Щуровський, попередньо планують провести три операції, одна з яких архіскладна і їй буде приділено весь день. 12-річній дівчинці, у якої діагностували злоякісну пухлину плечової кістки, ця операція дає шанс нарешті позбутися важкої недуги і у майбутньому жити повноцінним життям. Дві інші операції дещо меншої складності.

Співпраця між львівськими та швейцарськими хірургами триває вже 13 років. Вона розпочалася 2004 року завдяки почесному громадянину Львова, швейцарцю отцю Роберту Гоцу, який зробив дуже багато добрих справ для наших хворих дітей. Він часто навідувався до Львова, надавав усіляку допомогу й був добре обізнаний з нашими проблемами. Саме він запросив до Львова професора Ульріха Екснера.

Львівський ортопед-травматолог Олександр Щуровський знав професора, бо давно займається кістковою онкологією, є членом Європейського товариства з лікування пухлин кісток і часто буває на міжнародних конференціях. На них він слухав лекції професора Екснера зі Швейцарії, ім’я якого добре відоме не лише в Європі, а й у світі. Так зародилася співпраця.

За цих 13 років знайомства львівські і швейцарські хірурги спільно провели не один десяток архіскладних операцій, подарували радість життя не одній важкохворій дитині. Раніше колеги зі Швейцарії двічі-тричі на рік навідувалися у Львів і спільно оперували діток зі складною патологією. Професор Екснер дуже завантажений, він – керівник клініки дитячої ортопедії та онкології у Цюріху, де у нього, як зізнається, дуже багато роботи, але раз у рік обов’язково знаходить час, щоб прилетіти до міста Лева й допомогти дітям.