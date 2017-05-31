У Львівській міській раді розповіли, куди і скільки сміття вивозять

За словами посадовців, полігони області приймають менше ніж 20% львівського сміття

У Львівській міській раді заявляють: вивозити сміття з міста і далі не мають куди. Із 510 тонн, що мали вивозити на полігони Львівщини відповідно до Меморандуму, який пізписали 21 квітня з Львівською ОДА та містами області, вивозять лише 80. За словами заступника міського голови Львова Сергія Бабака, станом на 30 травня, сміття не вивезли із 326 контейнерних майданчиків, 14 з яких знаходиться на території закладів освіти, охорони здоров’я, ринків та супермаркетів.

«Меморандум абсолютно не виконується: з 19 полігонів, що вказані у документі, лише 4 приймають невеликий об’єм відходів зі Львова. Тобто, договори укладені з м. Червоноград, Новояворівськ, Жидачів та Буськ. Інші міста відмовляються приймати сміття, кажуть, аби львів’яни самі вирішували свої проблеми. Без допомоги на державному рівні вирішити це питання не можливо.» – зазначає Сергій Бабак.

Нині на ринку у Львові залишиться чотири оператори вивезення ТПВ: «АВЕ Львів», «Львівспецкомунтранс», «Грінера» та «Санком».

«Минулого тижня через неналежне виконання умов угоди ми вирішили її розірвати із фірмою «САТ Львів». Невдовзі буде оголошений конкурс на той об’єм перевезень, яким займався САТ.» – каже Сергій Бабак.

Нагадаємо, більше місяця тому у Львові підписали Меморандум, який мав би допомогти вирішити проблему утилізації сміття, але вже за тиждень стало зрозуміло, що підписувати угоди про вивіз львівського сміття на полігони області зовсім не поспішають.

Нагадаємо, вчора, 30 травня, був рівно рік від того як на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася пожежа. Під час її гасіння загинуло троє рятувальників та один комунальний працівник. У зв’язку із річницею трагедії учора у Львові – День жалоби. Про те, яка ситуація із вивезенням сміття у місті «Львівській газеті» розповів заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.