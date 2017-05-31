Полторак відвідав навчальний центр на Львівщині. ВІДЕО

Сьогодні, 31 травня, в рамках робочої поїздки на Львівщину міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак оглянув навчально-матеріальну базу 184-го навчального центру, що розташований у селі Старичі Яворівського району Львівської області. Зокрема, глава вітчизняного оборонного відомства оглянув навчальні класи з імітаційними засобами та нещодавно відремонтовану казарму містечка «Базове».

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства оборони України.

“Ми працюємо над вдосконаленням інфраструктури навчальних центрів, над створенням всіх необхідних умов для військовослужбовців ЗС України, які прибувають для проведення навчання та відновлення боєздатності, для того, щоб українські військовослужбовці мали змогу не тільки навчатися, але й була передбачена можливість відпочити”, — зазначив міністр оборони України Степан Полторак.

Також міністр оборони вручив відомчі нагороди військовослужбовцям 79 бригади, які проходять навчання на Яворівському полігоні.

“Маючи бойовий досвід, кожен з вас має постійно навчатися, тому що тактика дій на фронті міняється кожного дня. Бажаю, щоб в ході навчань ви розширили свої вміння, задача, яку ви виконуєте, є дуже важливою”, – сказав Полторак.