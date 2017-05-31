На Стрийщині померло немовля

За фактом відкрито кримінальне провадження, призначено експертизи.

У Стрийський відділ поліції 30 травня надійшло повідомлення з лікарні про те, що в одному з сіл району померла дівчинка, яка народилася п’ять днів тому.

Правоохоронці встановлюють обставини події. Тіло дитини скероване на судово-медичну експертизу. При попередньому зовнішньому огляді ознак насильницької смерті не виявлено.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Ольга Марцинюк, Стрийський відділ поліції