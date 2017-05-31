На Львівщині понад 3 млн грн скерували для профілактики раку шийки матки у дівчат

За неповних три місяці захистили себе від цього онкологічного захворювання в майбутньому 270 дівчаток віком 11-14 років

Рак шийки матки – друга найпоширеніша у світі причина смерті жінок молодого віку. В Україні щодня від цього захворювання помирає шість хворих. Проте поширенню цього смертельного захворювання можна поставити надійний заслін. Рак шийки матки наразі єдина онкопатологія, яка найбільше піддається профілактиці. Запобігти виникненню цього захворювання можна за допомогою вакцинації. Високу ефективність та безпечність вакцин доведено в численних дослідженнях, в яких взяли участь більше ніж 18 000 дівчаток та жінок з усього світу. Після проведення вакцинації проти папіломавірусу людину введено у календар обов’язкових щеплень у 58 країн світу, а використовують вакцини для профілактики захворювання у 95 країнах світу. У США, скажімо, вакцинацією від папіломавірусу охоплено понад 40% дівчат і жінок, й американські медики вважають, що це не достатньо високий рівень. Щоб убезпечити жінок від раку шийки матки, щепленням слід охопити більший відсоток дівчат і жінок.

Цього року на Львівщині також стартувала обласна програма із захисту населення від онкологічних захворювань на 2017–2020 роки. Як повідомив «Львівській газеті» головний лікар Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Андрій Синюта, за ініціативою лікарів центру, зокрема, головного дитячого імунолога області професора Лариси Костюченко, департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації в рамках обласної програми з обласного бюджету вперше передбачено 3 млн 150 тис. грн. на придбання вакцини проти папіломавірусу людини.

«Затвердження цієї програми – це дуже важливий крок для зниження захворюваності та смертності жінок від раку шийки матки», – наголошує Андрій Синюта.

Вакцинацією від цієї патології цьогоріч планують охопити 2,5 тис. дівчаток віком 11–14 років. Чому саме цього віку? Доведено, що рак шийки матки викликає папіломавірус людини, й інфікуватися ним можна під час статевих контактів, тому вакцинація є найефективнішою до початку статевого життя.

Ця програма на Львівщині лише почала діяти. За неповні три місяці, як розповіла Ярина Романишин, дитячий імунолог Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, голова обласної комісії з питань імунопрофілактики, щеплення зробили 270 дівчаток віком 11–14 років. За гроші обласного бюджету закуплено вакцину «Церварикс» бельгійського виробництва. Щоб в організмі дівчат виробився стійкий імунітет до папіломавірусу, вони повинні отримати дві дози вакцини. Другу дозу – через 6 місяців після першого щеплення.

«Імунна відповідь на вакцину є стійкою, тому нині не передбачено проведення додаткового щеплення, окрім введених 2-3 доз вакцини, – зазначає Ярина Юріївна. – Імунітет зберігається впродовж 10 років, саме стільки часу спостерігають за жінками, які брали участь у дослідженнях. Утім вакцинуватися від раку шийки матки можуть дівчата і жінки різного віку: від 15 до 25 років і старші. Але вакцину вони повинні придбати за власний кошт. І якщо перша доза вакцини введена після 15 років, то такій дівчині чи жінці потрібно отримати три дози (до 15 років – дві дози). На приватному ринку вартість вакцини «Церварикс» коливається у межах 900-1500 грн. У нас , на щастя, є свідомі дівчата, жінки, які дбають про своє здоров’я і роблять щеплення від раку шийки матки».

Зараз інформацію про старт обласної програми доносять до жіночого населення районів області. На Львівщині є доволі багато свідомих батьків, які готові захистити своїх доньок від раку шийки матки.

Вакцинацію проводять у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі за адресою вул. Дністерська, 27, тел. (032) 270-22-07. Вакцину також передають із центру у міські та районні лікарні. Якщо лікарі формують групу дівчаток для вакцинації у районній поліклініці, то для зручності батьків і дітей за запитом районних лікарень відповідним наказом департаменту вакцину передають у ці лікарні.