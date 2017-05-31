На базі Академії сухопутних військ буде створено Інститут морально-психологічного забезпечення ЗСУ

На базі Національної академії сухопутних військ буде створено Інститут морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України.

Таке рішення було прийнято, сьогодні, 31 травня, в рамках робочої поїздки міністра оборони України генерала армії України Степана Полторака на Львівщину, де він оглянув навчально-матеріальну базу Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Про це повідомляють на сайті Міноборони України.

“Сьогодні було прийнято рішення щодо створення на базі Національної академії Сухопутних військ Інституту морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України. Це є надзвичайно важливий елемент життєдіяльності військ і таких офіцерів треба готувати разом з тими, хто виконує бойові завдання, які є командирами підрозділів і потім стають командирами частин, — сказав Міністр оборони України Степан Полторак. — В цілому, я задоволений роботою керівництва Академії та 184-го навчального центру”.