Львів’яни почнуть літо з вуличної йоги

1 червня у Львові стартує Lviv Yoga Challenge – 21 день безкоштовних занять з йоги, які щоранку відбуватимуться проходити у парку ім. Івана Франка.

До Міжнародного дня йоги команда фестивалю Lviv Yoga Day та тренери студії йоги Mantra House вирішили об’єднати львів’ян, щоб бадьоро почати літо і тотально оздоровитися. Замість ранкової кави, пропонують взяти килимки та о 8:00 прийти на верхню галявину, що біля готелю Дністер, та разом навчитися виконувати вправи з хатха-йоги, робити дихальні практики та медитувати. За відсутності килимка обов’язково взяти гарний настрій та величезне бажання стати щасливішим! Мета цього проекту зібрати однодумців під керівництвом досвідчених тренерів з йоги, щоб закріпити звичку жити здоровим життям, наситити організм киснем та в прямому сенсі відкрити друге дихання.

Також організатори попереджають, що такий ранковий комплекс викликає залежність. Бо тільки уявіть: безтурботний ранок, свіже повітря, потужний заряд силами та настроєм в оточенні прогресивних та класних людей, які об’єднуються, щоб за 21 день стати щасливішими і ще більше закохатись у життя

“ Yoga Challenge (Йога Челендж) – це проект, де можна відчути ефект від слова постійність! Щодня, протягом трьох тижнів, кожен охочий матиме можливість прийти позайматися. Відчутний ефект є тільки тоді, коли ви щоранку практикуєте, і це гарантовано принесе приємні зміни у ваше життя. Постійність це не важко: ми постійно їмо, п’ємо воду. Зовсім не важко робити корисні і приємні дії – це природно.” – коментують організатори.

Перший день літа може стати ефективною сходинкою до відчутних власних змін та у роботі над собою, бо ми часто ставимо для себе умовні орієнтири, після яких починаємо нове життя, кидаємо палити, сідаємо на дієту чи щось інше. І для цього потрібна лише одна година вдень. А кульмінацією йога челенжу стане наймасовіше йога-дійство у Львові – Lviv Yoga Day, яке відбудеться 17 та 18 червня одразу на двох майданчиках: парку Івана Франка та на площі Ринок.

Більше інформації про Yoga Challenge за посиланням. Зареєструватись можна тут.