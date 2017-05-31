Гараж АТП-1 поповнився ще сімома “Електронами”

Загалом 55 нових низькопідлогових «Електронів» курсуватимуть на 5-ти маршрутах Львова

Мережа громадського транспорту Львова поповнилася новими низькопідлоговими автобусами. Минулого тижня Львівське АТП-1 отримало від ТОВ СП «Електронтранс» ПАТ «Концерн-Електрон» останні 7 «Електронів». Відповідно, на балансі підприємства перебуває 55 нових, низькопідлогових автобусів. З них 25 вже курсують на маршрутах. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

За словами директора АТП-1 Ярослава Іванця, 25 «Електронів» вже курсують на маршрутах. Ще 30 автобусів зараз знаходяться в АТП-1.

«У нас, на території АТП-1, є 30 нових автобусів. З 23 зареєстрованих машин, 6 вже отримали книгу ОРу (книга обліку і реєстрації). Тобто, від завтрашнього дня вони вже можуть виїздити на маршрут. Усім решта ще потрібно книги ОРу. А 7автобусів ще потрібно реєструвати.

Новими автобусами будемо доукомплектовувати три маршрути – це маршрути № 3а, № 16 та № 46. Пізніше № 6а і № 2. І усі автобуси будуть на цих п’яти маршрутах»,- розповів Ярослав Іванець.

Нагадаємо, у січні 2016 р АТП-1 оголосило конкурс на постачання 55 низькопідлогових автобусів загальною вартістю 200 млн грн, на який подали пропозиції чотири фірми. Переможцем торгів став ТОВ СП «Електронтранс» ПАТ «Концерн-Електрон». Однак інший учасник торгів – ТОВ «УкрЄвроМАЗ» – оскаржив результати тендеру. 20 квітня Антимонопольний комітет скасував тендер АТП-1 на закупівлю автобусів. Проте ТОВ СП «Електронтранс» оскаржив таке рішення АМКУ в суді, і в серпні Київський апеляційний адмінсуд визнав протиправним скасування тендеру.

Протягом цього періоду ТОВ СП «Електронтранс» не могло розпочати виготовлення автобусів, оскільки до остаточного рішення суду Львівське комунальне автотранспортне підприємство № 1 не мало права підписати договір на поставку автобусів із переможцем торгів.

Договір підписали тільки 2 вересня 2016 року, тому сторони підписали додаткову угоду про продовження терміну поставки 55 автобусів на час, витрачений на процедури розгляду скарг. Виробничий цикл виготовлення автобуса становить 3,5-4 місяці і залежить в основному від термінів постачання основних агрегатів.