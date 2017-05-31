Діти пільгових категорій та учасників АТО відвідають Дитячий форум безкоштовно

З 1 до 4 червня у Палаці мистецтв уже традиційно відбудеться унікальний ярмарок дитячих книжок і свято водночас – Дитячий форум. Цьогоріч відкриття Форуму збігається з відзначенням Міжнародного дня захисту дітей.

Загалом Форум об’єднає понад 800 різнопланових заходів, що розраховані на дітей віком від 2 до 13 років та соціально активних батьків, які цікавляться розвитком своїх чад.

Як і завжди, вхід на Форум буде безкоштовним для широкої категорії дітей:

дітей учасників АТО і героїв Майдану;

дітей переселенців;

вихованців дитячих будинків та інтернатів;

дітей з багатодітних сімей;

дітей з малозабезпечених родин;

особливих дітей;

найменших діток віком від 0-4 роки.

Більше того, кожен відвідувач віком від 5 до 14 років з квитком або з пільгових категорій отримає:

безкоштовний квиток на відвідування Лабіринту в Ігроленді, ТРЦ Форум Львів;

зошит від видавництва «Школярик»;

воду від ТМ «Моршинська. Спортик».

Вперше у межах Дитячого Форуму буде представлено блок «Інклюзія», який покликаний навчити дітей розуміння та толерантного ставлення до людей з особливими потребами. Тут можна відвідати майстер-клас з писання шрифтом Брайля, подивитись мультики наосліп та виконувати щоденні завдання із зав’язаними очима.

Для того, щоб безкоштовно потрапити на захід, дітям чи батькам потрібно зареєструватись на вході і показати посвідчення, яке підтверджує статус дитини.

Всі інші діти легко зможуть потрапити на Форум, придбавши квитки заздалегідь на сайті або безпосередньо на вході у Палац Мистецтв.

«У час коли похід у кіно, атракціон чи будь який майстер-клас у ТРЦ коштує від 50 грн, ми встановили максимально доступну вартість для відвідування Дитячого форуму. За ці кошти дитина отримує повний насичений день розваг і розвитку, де в одному місці спеціально для неї зібране усе найцікавіше – виставка тварин, останні досягнення робототехніки, книжкові новинки, цікаві ігри, спортивні розваги, квести тощо. І найголовніше, – це можливість кожній дитині відчути себе супергероєм і врятувати Всесвіт», – зазначила президент ГО «Форум видавців» Олександра Коваль.