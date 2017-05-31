Чоловік, який оголив статеві органи перед патрульними таки сяде у тюрму

11 травня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Львівської області залишила в силі вирок Сихівського районного суду міста Львова від 12 січня присудити 56-річному громадянину відбування покарання 2 роки і 6 місяців за хуліганство вчинене з особливою зухвалістю.

Згаданий чоловік 14 липня 2016 року, чинив опір працівникам поліції, не виконував законні вимоги патрульних поліцейських та ще й оголив статеві органи у відділі поліції. За це суд першої інстанції присудив 2 роки і 6 місяців тюремного ув‘язнення. Відтак, громадянин відбуватиме покарання за статтею 296 ч.3 ККУ «Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом пов’язані з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії, інформує прес-служба Патрульної поліції Львова



На думку колегії суддів суд першої інстанції дотримався усіх вимог і врахував усі обставини, які мали правове значення при обранні покарання. Підстав вважати його несправедливим через суворість не має. Тож, вирок залишили без змін і даний громадянин відбуватиме покарання у в‘язниці вподовж 2 років і 6 місяців.