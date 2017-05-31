46 народних депутатів хочуть скасувати декомунізаційні закони

Про це повідомляє прес-служба КСУ. “30 травня 2017 року до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки“ від 9 квітня 2015 року №317-VII”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що конституційне подання згідно з Регламентом КСУ, передане на вивчення в Секретаріат Суду.

Далі повний список депутатів, які підписалися під зверненням.