Завтра відбудеться презентація екопроекту «За 21 день до Zero Waste»

Проект покликаний мотивувати львів’ян та гостей міста правильно поводитися з відходами

У середу в iHUB Lviv (вул. Замкнена, 9) о 19.00 пройде презентація екологічного проекту «За 21 день до Zero Waste».

Проект триватиме з 5 по 25 червня та передбачає майстер-класи, події та фестиваль. Для участі необхідно зареєструватися, повідомляє прес-служба ЛМР.

Проект організовують за підтримки Zero Waste Lviv, Інституту міста та Львівської міської ради. Ініціатори зазначають: впродовж проекту учасники зможуть сформувати або вдосконалити власний побут згідно з принципами Zero Waste, відкриють приємні та складні сторони життя з мінімальною кількістю сміття, навчаться вирішувати несподівані сміттєві виклики, а також зможуть поділитися досвідом з іншими учасниками та учасницями.

«Проект триватиме з 5 по 25 червня. Щоденні завдання та понад 15 подій (майстер-класи, лекції і навіть міні-фестиваль) до невпізнаваності змінять архітектоніку вашого смітника. Разом ми покажемо, що Zero Waste для Львова – не просто утопічна мрія, а зовсім недалека реальність, яку ми творимо вже зараз», – кажуть організатори.

На презентації проекту спікери говоритимуть про таке:

як щоденні рішення мешканців творять культуру поводження з відходами у місті;

21 день до Zero Waste – чого очікувати та як користуватись;

чому все це не просто цікава гра, а дієвий інструмент позитивних змін;

від сміттєвих мегаполісів до процвітаючих міст з чистим довкіллям: кращі приклади з усього світу;

особисті історії про зміни, яку відбулись в житті учасників та учасниць попереднього експериментую

Проект «За 21 День до Zero Waste» відбуватиметься у форматі Facebook-події (також можна отримувати завдання на електронну пошту) та численних подій по всьому місту. Реєстрація відкрита для всіх мешканців та гостей міста, які прагнуть перетворити сміття у джерело творчих та практичних рішень.

Зареєструватися на проект можна тут.