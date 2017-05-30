Відтепер показник електролічильника можна повідомити за допомогою SMS

З травня 2017 року клієнти «Львівобленерго» можуть повідомляти показники електролічильників на короткий номер 5068 з допомогою SMS.

Аби подати показник на номер 5068 у SMS-повідомленні потрібно вказати два значення у форматі «Код {пробіл} Показник»:

1) код – це десятизначний код абонента (десятизначний можна дізнатись з квитанції про оплату, яку Ви отримуєте в пунктах прийому платежів, в оператора Кол-центру ПрАТ “Львівобленерго” або у відповідному районному відділенні електропостачання);

2) показник – це показник приладу обліку на дату відправлення SMS-повідомлення.

Важливо:

Код і Показник потрібно обов’язково розділити пробілом. Це потрібно для того, щоб система коректно прийняла надану Вами інформацію. Якщо система успішно прийняла Ваш показник, Ви отримаєте повідомлення із текстом «Дякуємо. Показник прийнято до опрацювання». Якщо Ви допустили помилку, система автоматично сповістить Вас про це повідомленням: «Показ не прийнято. Очікуємо 10-значний код пробіл показник».

Приклад повідомлення:

3000000218 85, де 3000000218 – це десятизначний код, а 85 – показник лічильника.

Як подати показник зонного лічильника?

Для споживачів, які мають зонні лічильники, показники слід подавати так:

Двозонні лічильники:

У SMS-повідомленні потрібно вказати три значення у форматі

«Код {пробіл} Показник_День {пробіл} Показник_Ніч»:

1) код – це десятизначний код абонента;

2) показник_День – це показник денної зони приладу обліку на дату відправлення SMS-повідомлення;

3) показник_Ніч – показник нічної зони приладу обліку на дату відправлення SMS-повідомлення.

Важливо:

Всі значення розділяються пробілами. Це потрібно для того, щоб система коректно прийняла надану Вами інформацію. Якщо система успішно прийняла Ваш показник, Ви отримаєте повідомлення із текстом «Дякуємо. Показник прийнято до опрацювання». Якщо Ви допустили помилку, система автоматично сповістить Вас про це повідомленням: «Показ не прийнято. Очікуємо 10-значний код пробіл показник».

Приклад повідомлення для двохзонного приладу обліку:

3000000218 85 55, де 3000000218 – це десятизначний код, 85 – показник День, 55 – показник Ніч.

Трьохзонні лічильники:

У SMS-повідомленні потрібно вказати чотири значення у форматі

«Код {пробіл} Показник_Півпік {пробіл} Показник_Ніч {пробіл} Показник_Пік»:

1)код – це десятизначний код абонента;

2) показник_Півпік – показник півпікової зони приладу обліку на дату відправлення SMS-повідомлення;

3) показник_Ніч – показник нічної зони приладу обліку на дату відправлення SMS-повідомлення;

4) показник_Пік – показник пікової зони приладу обліку на дату відправлення SMS-повідомлення.

Важливо:

Всі значення розділяються пробілами. Це потрібно для того, щоб система коректно прийняла надану Вами інформацію. Якщо система успішно прийняла Ваш показник, Ви отримаєте повідомлення із текстом «Дякуємо. Показник прийнято до опрацювання». Якщо Ви допустили помилку, система автоматично сповістить Вас про це повідомленням: «Показ не прийнято. Очікуємо 10-значний код пробіл показник».

Приклад повідомлення для тризонного приладу обліку:

3000000218 85 55 15, де 3000000218 – це десятизначний код, 85 – показник Півпік, 55 – показник Ніч, 15 – показник Пік.

Стандартна вартість відправки SMS на короткий номер для абонентів усіх національних GSM операторів України становить 1,00 грн з урахуванням ПДВ та збору до пенсійного фонду. Сервіс тільки для повнолітніх абонентів.

Нагадуємо, що побутові споживачі можуть подати показники свого електролічильника й кількома іншими способами:

• в онлайн-сервісі «Персональний кабінет» за адресою: info.loe.lviv.ua

• через Кол-центр 0-800-50-15-68, в тому числі без з’єднання з оператором

• електронною поштою pokaz@loe.lviv.ua

• послуга “Показник з квитанції”

Детальніше про всі доступні способи подання показників електролічильників на веб-сайті ПрАТ «Львівобленерго» за посиланням.