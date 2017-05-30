У Стрию затримали злодія-рецидивіста, який награбував на понад півмільйона гривень

Правоохоронці довели, що зловмисник причетний до скоєння двадцяти семи крадіжок

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Працівники Стрийського відділу поліції затримали раніше судимого 41-річного жителя Миколаївського району в березні за підозрою у вчиненні крадіжки електромоторів зі зерноскладу.

«Звільнившись з місць позбавлення волі, чоловік знову взявся за старе. Тільки на залізниці він вчинив дев’ять крадіжок мідних обмоток з дросель-трансформаторів, заподіявши шкоду на загальну суму майже 400 тисяч гривень», – повідомив начальник Стрийського відділу поліції підполковник поліції Іван Малиш.

Крім того, працівники поліції встановили причетність зловмисника до крадіжок з дачних будинків, новобудов та гаражних приміщень, які він вчиняв разом зі своїми спільниками. Частина викрадених речей була вилучена під час санкціонованих обшуків. П’ятнадцятеро потерпілих оцінили вартість викраденого в 136 тисяч гривень.

Під час досудового розслідування встановлено причетність раніше судимого до скоєння двадцяти семи крадіжок.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 та ч.3 ст.185 (крадіжка) та ст.395 (порушення правил адміністративного нагляду) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

 

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