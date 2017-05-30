У міській раді розповіли про ремонтну кампанію у Львові

У Львові триває ремонтна кампанія. В роботі зараз вул. Личаківська, Чернівецька, Богданівська, Пулюя-Трускавецька.

Влітку розпочнуть роботи на вул. Замарстинівській. Також у планах на цей рік шляхопровід на вул. Ковча та ремонт дороги в Білогорщі, інформує прес-служба ЛМР.

«Тривають роботи з влаштування дороги на вул. Пулюя. Працюємо і на частині вул. Трускавецької. Ділянка вул. Трускавецької завжди була грунтовою, зараз облаштовують нормальне дорожнє покриття, з велодоріжкою, з хідниками. Частина робіт вже виконана.

Зараз працівники компанії «Онур» на вул. Богданівській. ЛМКП «Львівводоканал» завершив аварійний колектор, по усій вул. Богданівській будемо викладати верхній шар асфальту. Цей об’єкт почали робити ще торік.

Тривають роботи з укладки асфальту на пр. Червоної Калини. Проект по цій ділянці реалізовується вже не перший рік. На території, де був ринок «Санта-Барбара», посередині влаштована нова трамвайна колія, а по боках облаштовуємо дорогу – асфальтуємо, кладемо хідники, велодоріжку.

По вул. Ковча хочемо розпочати підготовчі роботи наприкінці літа, коли буде проведено тендер.

В липні мали б розпочати роботи по вул. Замарстинівській на ділянці від вул. Гайдамацької до вул. Липинського.

По вул. Личаківській розпочали робити наступну ділянку – до вул. Котика. На нижній ділянці тривають роботи по колектору. Незабаром будуть переключати ділянку новозбудованого колектора на вул. Мечникова.

На вул. Чернівецькій тривають підготовчі та земляні роботи, демонтаж колії.

Роблять вул. Зимновідська – Станційна. Це вуличка у приватному секторі. Вже виконано роботи з прокладання каналізації, водопроводів. Плиткою будуть вимощені хідники. Вул. Станційна також буде в роботі. Наразі тут тривають роботи з прокладання мереж. Наприкінці червня розпочнемо замощувати», – розповів Олександр Одинець, в.о. директора департаменту житлового господарства та інфраструктури.