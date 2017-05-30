У Львові відбудеться міжконфесійна молитва за Львів та Україну

У свято Зіслання Святого Духа, 4 червня, о 15.00 год. біля Львівського національного академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької духовенство усіх конфесій Львова спільно з керівництвом міста і області молитимуться за Боже благословення для Львова та України.

Львів’ян запрошують до спільної молитви, інформує прес-служба ЛМР.

Після завершення спільної молитви відбудеться завершальна частина 4-го дня Фестивалю «Soli Deo GLoria», який триватиме у межах Всеукраїнської програми відзначення 500-річчя Реформації, затвердженої Указом Президентом України.

  • Мирослав Костирко

    Як можна молитися разом з представниками конфесії, котра вважає АТО божою карою за “Волинську різню”???