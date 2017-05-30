У Львові розшукують підозрюваного в аферах

Франківським ВП ГУНП у Львівській області розшукується громадянин Хацко Йосиф Йосифович, 14.03.1959 р.н. зареєстрований та проживає м.Львів на вул. Старицького 3, кв. 6, за за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

Прохання до всіх, хто володіє інформацією про місцеперебування розшукуваної звертатись на оперативну лінію 102 або по телефону 238-95-51, або по тел. 102.

Відділ комунікації поліції Львівської області