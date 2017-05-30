У Львові можуть впровадити двоставковий тариф на гарячу воду

Для мінімілізації фінансових втрат і забезпечення подачі гарячої води у будинки у Львові можуть впровадити 18-годинний режим надання послуги та двоставковий тариф на неї.



Таку ініціативу, запропоновану ЛМКП «Львівтеплоенерго» та ЛКП «Залізничнетеплоенерго», підтримала під час засідання інженерна комісія Львівської міської ради, – повідомив заступник її голови, депутат з фракції «Народний контроль» Віталій Свінціцький.

«Як стверджують комунальники, цілодобова подача гарячої води – особливо в літній період – є збитковою. Адже уночі, коли навіть більшість мешканців не користуються водою, відбувається нагрів рушникосушок. Відтак, за словами керівника підприємства, оптимальним варіантом економії є перехід на 18-годинний режим подачі гарячої води, із відключенням у нічний час. Це дозволить зекономити близько 10 млн грн», – пояснив депутат.

Окрім того, частими є випадки «крадіжок» води через неопломбовані лічильники, або ж мешканці, отримуючи гарячу воду до квартир, користуються бойлерами. Підприємства ж надалі витрачає кошти на обслуговування та утримання мережі.

«Відтак є пропозиція встановити двоставковий тариф на гарячу воду, який нараховуватиметься за двома складовими – об’єм спожитої води та підключення. Відтак користувачі зможуть самостійно обирати, чи користуватися цієї послуги чи перейти на користування бойлерами», – додав Свінціцький.

За його словами, депутати підтримали пропозицію, щоб львів’яни і надалі отримували гарячу воду, адже через великі збитки подача води може бути під загрозою. Окрім того, такі фінансові втрати б’ють і по бюджету міста. Зокрема, зараз йдеться про необхідність компенсувати 60 млн грн. видатків «Львівтеплоенерго» і «Залізничнетепплоенерго».