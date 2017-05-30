У Львові люди перекрили дорогу через невивезене сміття. ВІДЕО

Мешканці вулиці Варшавської у Львові перекрили рух вулицею. У такий спосіб люди вимагали прибрати сміття з вулиці Плужника (бічна Варшавської).

Про це повідомила журналістка Галина Гузьо на своїй сторінці у Фейсбук.

“Отак жителі вулиці Варшавської від 16 год. нині перекривають проїжджу частину – у знак протесту проти того, що з вулиці Плужника (бічна до Варшавської) уже дуже тривалий час не вивозять сміття…” – написала Галина.

Вона також додала, що на четвертій годині протесту таки приїхала сміттєзбиральна техніка і почала вивозити непотріб. Представників влади протестувальники так і не дочекались.