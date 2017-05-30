До річниці трагедії в Грибовичах діти загиблих рятувальників отримають 100 тис грн

Львівська обласна рада виділила 100 тис гривень на оздоровлення дітей рятувальників, які загинули торік під час трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі.

Відповідне рішення ухвалили депутати у вівторок, 30 травня, під час сесійного засідання.

Відтак, 5-м дітям нададуть по 20 тис грн одноразової адресної допомоги на оздоровлення, прес-служба ЛОР.

Кошти виділили, внісши зміни в Комплексну програму соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2014-2017.

Нагадаємо, 28 травня 2016 року сталась пожежа на звалищі побутових відходів у селі Грибовичі на Львівщині. Рятувальники кілька днів гасили вогонь, але 30 травня стався зсув ґрунту і четверо людей – рятувальники ДСНС Андрій Вненкевич, Юрій Рудий, Богдан Юнка і комунальник Олександр Бутін (його тіло не знайшли) – опинились під завалами сміття. Під завалами, на глибині близько шести метрів, знайшли тіла трьох рятувальників. Пошук зниклого комунальника зупинили через загрозу ще одного обвалу. За фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою було відкрито кримінальне провадження.