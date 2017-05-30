Радикали зірвали сесію Львівської облради. ВІДЕО

Під російські вигуки «Слава Украине» пікетувальники закидали сесійну залу Львівської облради димовими шашками.

Про це повідомляє кореспондент Leopolis.news.

Зокрема, представники «Національного корпусу» та «Свободи» (близько 200 осіб), які від ранку пікетували сесію ЛОР, увірвались у сесійний зал, закидали димовими шашками, чим зірвали сесію.

У роботі сесії оголошено перерву.

Керівник національного корпусу Львівщини Святослав Сірий пояснив, що вони увірвались штурмом, бо їх не впускали всередину, хоч мали розглядали їх питання. Вони спробують домовитись із депутатами, щоб сесія продовжилася. Однак на місці немає голови і заступників голови облради. Також залишилось не багато депутатів.

Пікетувальники вимагають, щоб обласна рада ухвалила звернення до прем’єр-міністра та Президента України з вимогою підписати закон, який передбачає амністію учасників бойових дій. Також учасники акції протесту вимагають націоналізувати російський капітал в Україні, припинити постійне зростання тарифів і продовжити дію мораторію на продаж землі.

