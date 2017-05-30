На Жовківщині внаслідок зіткнення з мотоциклом водій “Гольфа” потрапив у реанімацію

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 29 травня о 17.55 на вулиці Центральній у селі Синьковичі, Жовківського району.

Як встановили правоохоронці, сталося зіткнення автомобіля «Фольксваген Гольф» під керуванням 44-річного мешканця одного з сіл Жовківського району з мотоциклом «Вайпер», за кермом якого перебував 28-річний житель міста Рава-Руська.

Внаслідок зіткнення водія «Фольксвагена» без свідомості госпіталізовано в реанімаційне відділення.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.