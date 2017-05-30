На Сихові трамвай скоїв наїзд на школяра

11-річного місцевого хлопчика з легкими тілесними ушкодженнями каретою швидкої допомоги доставлено у лікарню.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 29 травня о 22.45 на проспекті Червоної Калини у Львові.

Як встановили правоохоронці, трамвай скоїв наїзд на пішохода, 11-річного місцевого хлопчика.

Школяра з легкими тілесними ушкодженнями каретою швидкої допомоги було доставлено у лікарню, після надання медичної допомоги дитина повернулася додому.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.