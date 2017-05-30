Львівські діти побували у Тустані

З нагоди Дня захисту дітей відділ «Служба у справах дітей» Львівської міської ради спільно з Центром опіки сиріт УГКЦ для 40 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у дитячих будинках сімейного типу та інтернатних закладах міста, провели захід «Духовний світ дитини». Зокрема, діти відвідали пам’ятку архітектури в Державному історико-культурному заповіднику «Тустань» (Львівська обл., Сколівський р-н, с. Урич).

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

«Прибувши в село Урич, місце, де знаходиться заповідник, всі спільно помолилися на Божественній Літургії в храмі св. Миколая. Під час Літургії кожен мав нагоду приступити до Тайни Сповіді та Святого Причастя. Опісля усі відправились на екскурсію в Тустань. Діти дізнались, що скелі, які створила сама природа, слугували як оборонний мур. Обережно та з цікавістю малеча піднімалася по сходах, і з кожним кроком милувалася навколишньою красою.

Випускники НРЦ «Мрія», активні учасники кулінарного гуртка «Казанок», приготували смачний обід. А на завершення відпочинку на усіх чекали ігри, футбол, волейбол, фотосесія, пісні під гітару. Подорож пройшла у теплій родинній атмосфері», – розповіли у відділі «Служба у справах дітей» Львівської міської ради.