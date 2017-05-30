Львівське пресоване сміття возитимуть для тимчасового складування на Тернопільщину

Інженерна комісія погодила проект договору між «Львівспецкомунтрансом» та ТзОВ «Європейський екологічний альянс» із наданням 12,7 млн грн. для облаштування ділянки для тимчасового складування ТПВ у Тернопільській області.

Про це повідомив заступник голови комісії, депутат з фракції «Народний контроль» Віталій Свінціцький.

Сам депутат утримався при голосуванні, щоб детально вивчити умови договору, але роз’яснив, про що йдеться.

«Підприємство «Європейський екологічний альянс» володіє ділянкою поза межами населених пунктів на Тернопільщині у 6 га. За цільовим призначенням вона є територією для тимчасового складування твердих побутових відходів. Утім наразі ділянка для цього не облаштована – саме на це і потрібні кошти. У разі ж підписання договору, якщо вірити юридичному управлінню міськради, Львові упродовж року зможе безкоштовно туди возити пресовані відходи в обсязі 200 тисяч тон», – каже депутат.

На його переконання, звісно, було б доцільніше спочатку вирішити ситуацію із пресами, а вже потім виділяти кошти «Львівспецкомунтрансу», до якого є багато питань.

«Та якщо умови договору є саме такими, як нас переконують, то, можливо, це стане кроком до того, аби нарешті налагодити нормальний вивіз непотребу із міста, заспокоїти громадськість Рясного, яка бачитиме, що сміття не просто завозять у мікрорайон, а після пресування одразу відправляють геть. Тож головне питання – як виконуватиметься договір і чи його умови справді такі оптимістичні», – резюмував Віталій Свінціцький.