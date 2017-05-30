Ivan NAVI спеціально до літа підготував нову композицію “Тимчасовий релакс”

Номінант музичної премії Yuna2017 в категорії “Відкриття року” Ivan NAVI продовжує створювати якісну українську танцювальну музику і спеціально до літа презентує композицію “Тимчасовий релакс”.

Над цим синглом артист працював з новою творчою командою. “Тимчасовий релакс” – це також перша композиція, яку Ivan NAVI записав не у Львові, як всі попередні треки, а у Києві. Автором слів та музики пісні став Дмитро Сисоєв, а музичне аранжування створили Ost & Meyer Production.

“Цей трек ідеальний для слухання на повторі. Ми на студії зробили все, щоб пісня звучала як саундтрек, але не до фільму, а до вашого найкращого в житті відпочинку!” – ділиться Ivan NAVI настроєм композиції.

Основною ідеєю треку є те, що тимчасовий релакс – це універсальні ліки від швидкості цього світу, адже завжди варто насолоджуватись моментами, які нам підкидає життя поки ми такі молоді і робити це під хорошу музику.