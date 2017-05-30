Два львівські університети увійшли в десятку рейтингу українських вишів

НУ “Львівська політехніка” опинився на 5-му місці у рейтингу, а Національний університет ім. Івана Франка – на 9-му

Команда національного рейтингу вищих навчальних закладів «ТОП-200 Україна» опублікувала одинадцятий щорічний рейтинг українських вишів. Про це повідомляє сайт osvita.ua.

Так одноосібним переможцем рейтингу “Топ 200 Україна” 2017 став НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського. Він збільшив відрив від решти українських університетів у порівнянні з 2016 роком.

КНУ ім. Тараса Шевченка та ХНУ ім. В.Н. Каразіна посіли відповідно друге і третє місця. Вони мають найбільше, серед інших університетів України, бюджетне фінансування наукових досліджень, високі індекси цитованості за системами Scopus та Web of Science, високий рівень затребуваності їх випускників ринком праці, особливо в секторі державного управління.

Два львівські виші – НУ “Львівська політехніка” та ЛНУ ім Івана Франка – посіли у рейтингу «ТОП-200 Україна», до ревчі, як і торік, 5 і 9 місця відповідно

Також, укладачі рейтингу підкреслюють, що переважна більшість університетів, які увійшли до “Топ 200 Україна” за останні 10 років показують позитивну динаміку їх роботи. Разом з тим, до слабких місць системи вищої освіти України можна віднести її, поки що, значну ізольованість від народного господарства країни, низький рівень інтеграції в європейський і світовий освітньо-науковий простори, малу частку науково-інноваційної роботи в навчальних планах і загальному обсязі університетської діяльності.

Вихідні дані для визначення вказаного рейтингу були надані безпосередньо університетами та отримані з незалежних Web – ресурсів.

Рейтинг вищих навчальних закладів «ТОП-200 Україна» 2017 року