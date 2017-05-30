Два львівські університети увійшли в десятку рейтингу українських вишів

НУ “Львівська політехніка” опинився на 5-му місці у рейтингу, а Національний університет ім. Івана Франка – на 9-му
Команда національного рейтингу вищих навчальних закладів «ТОП-200 Україна» опублікувала одинадцятий щорічний рейтинг українських вишів. Про це повідомляє сайт osvita.ua.
Так одноосібним переможцем рейтингу “Топ 200 Україна” 2017 став НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського. Він збільшив відрив від решти українських університетів у порівнянні з 2016 роком.
КНУ ім. Тараса Шевченка та ХНУ ім. В.Н. Каразіна посіли відповідно друге і третє місця. Вони мають найбільше, серед інших університетів України, бюджетне фінансування наукових досліджень, високі індекси цитованості за системами Scopus та Web of Science, високий рівень затребуваності їх випускників ринком праці, особливо в секторі державного управління.
Два львівські виші – НУ “Львівська політехніка” та ЛНУ ім Івана Франка – посіли у рейтингу «ТОП-200 Україна», до ревчі, як і торік, 5 і 9 місця відповідно
Також, укладачі рейтингу підкреслюють, що переважна більшість університетів, які увійшли до “Топ 200 Україна” за останні 10 років показують позитивну динаміку їх роботи. Разом з тим, до слабких місць системи вищої освіти України можна віднести її, поки що, значну ізольованість від народного господарства країни, низький рівень інтеграції в європейський і світовий освітньо-науковий простори, малу частку науково-інноваційної роботи в навчальних планах і загальному обсязі університетської діяльності.
Вихідні дані для визначення вказаного рейтингу були надані безпосередньо університетами та отримані з незалежних Web – ресурсів.
Рейтинг вищих навчальних закладів «ТОП-200 Україна» 2017 року
|№
|Навчальний заклад
|Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу Iнп
|Оцінка якості навчання IН
|Оцінка міжнародного визнання IМВ
|Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ, IЗ
|1
|Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського”
|37,418142
|24,281419
|24,4829
|86,182459
|2
|Київський національний університет імені Тараса Шевченка
|37,769754
|20,839431
|23,28319
|81,892371
|3
|Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
|19,751908
|14,676816
|15,06279
|49,491519
|4
|Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
|18,573207
|10,14642
|16,38257
|45,102197
|5
|Національний університет “Львівська політехніка”
|12,008843
|15,626166
|17,03906
|44,674071
|6
|Національний гірничий університет
|21,093455
|10,546152
|12,75355
|44,393153
|7
|Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
|28,103072
|7,6483286
|8,041441
|43,792842
|8
|Національний університет біоресурсів і природокористування України
|17,665546
|14,957859
|10,36397
|42,987377
|9
|Львівський національний університет імені Івана Франка
|12,020464
|14,703774
|16,07945
|42,803691
|10
|Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
|11,894025
|18,473218
|11,72613
|42,09337
|11
|Сумський державний університет
|13,320145
|10,395121
|18,28005
|41,995313
|12
|Національний університет “Києво-Могилянська академія”
|13,279081
|17,366606
|11,34653
|41,992215
|13
|Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
|14,524216
|9,163254
|16,81335
|40,500819
|14
|Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
|15,748106
|11,897727
|12,1823
|39,828137
|15
|Національна металургійна академія України
|15,996271
|8,5173348
|13,67065
|38,184257
|16
|Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
|15,105474
|11,289669
|9,971076
|36,366219
|17
|Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
|11,089862
|7,7530442
|16,33042
|35,17333
|18
|Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
|11,673445
|11,614833
|11,85866
|35,146938
|19
|Національний авіаційний університет
|12,492928
|12,757832
|9,875604
|35,126364
|20
|Національний університет харчових технологій
|16,639845
|9,8555001
|8,609579
|35,104923
|21
|Національний фармацевтичний університет
|15,862625
|11,159398
|8,075143
|35,097167
|22
|Харківський національний університет радіоелектроніки
|13,998094
|7,5003567
|12,43083
|33,929278
|23
|Вінницький національний технічний університет
|16,502596
|8,3810433
|8,160793
|33,044432
|24
|Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
|8,1114229
|11,003123
|13,87004
|32,98459
|25
|Донецький національний технічний університет
|10,20566
|9,7286763
|12,15083
|32,08517
|26
|Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
|17,092673
|6,7225328
|8,098894
|31,9141
|27
|Донецький національний університет імені Василя Стуса
|9,7369625
|9,7299357
|12,13886
|31,605761
|28
|Київський національний торговельно-економічний університет
|9,2426924
|15,530474
|6,632241
|31,405408
|29
|Національний лісотехнічний університет України
|19,751459
|5,2806003
|6,026775
|31,058834
|30
|Київський національний університет технологій та дизайну
|11,958706
|10,551717
|8,341715
|30,852139
|31
|Одеський національний політехнічний університет
|8,5710604
|7,2550861
|14,06076
|29,886905
|32
|Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
|9,8073633
|7,1655625
|12,80114
|29,77407
|33
|Одеський національний економічний університет
|8,1088181
|14,458519
|7,077368
|29,644705
|34
|Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
|10,647704
|9,5471127
|9,329379
|29,524196
|35
|Харківський національний медичний університет
|14,048191
|7,2310914
|8,188405
|29,467687
|36
|Ужгородський національний університет
|10,883447
|8,9749116
|9,381115
|29,239473
|37
|Університет банківської справи НБУ
|7,7920344
|14,535036
|6,79511
|29,122181
|38
|Одеська національна академія харчових технологій
|13,863704
|6,435202
|8,370871
|28,669777
|39
|Тернопільський національний економічний університет
|7,2291993
|13,626469
|7,059001
|27,914669
|40
|Національний університет “Одеська юридична академія”
|8,7587236
|10,483024
|8,666277
|27,908024
|41
|Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
|8,3195826
|7,3278926
|12,05684
|27,704312
|42
|Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
|8,7036999
|8,1425287
|10,75924
|27,605472
|43
|Київський національний університет будівництва і архітектури
|12,221179
|8,2878733
|7,016546
|27,525598
|44
|Чорноморський національний університет імені Петра Могили
|8,089503
|10,377948
|8,831732
|27,299183
|45
|Одеський національний медичний університет
|13,301058
|6,4727427
|7,476178
|27,249979
|46
|Хмельницький національний університет
|8,7203006
|6,0774351
|12,3691
|27,166838
|47
|Запорізький національний технічний університет
|8,867404
|7,7574351
|9,740285
|26,365124
|48
|Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
|12,06688
|6,2080972
|7,824156
|26,099133
|49
|Національний транспортний університет
|8,191878
|8,123793
|9,432823
|25,748494
|50
|Українська медична стоматологічна академія
|11,685123
|5,9224789
|8,024535
|25,632137
|51
|Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
|7,2410782
|10,067781
|8,078696
|25,387555
|52
|Буковинський державний медичний університет
|11,769303
|5,5235322
|8,042125
|25,33496
|53
|Дніпропетровська медична академія
|13,642962
|5,5321604
|6,13473
|25,309852
|54
|Центральноукраїнський національний технічний університет
|12,205074
|8,8388643
|4,201953
|25,245892
|55
|Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
|8,0978407
|6,2580043
|10,70857
|25,06441
|56
|Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
|8,9146823
|7,1676607
|8,363907
|24,44625
|57
|Українська інженерно-педагогічна академія
|10,718456
|7,633485
|6,075756
|24,427697
|58
|Харківський національний автомобільно-дорожній університет
|11,007225
|6,2977628
|7,079058
|24,384046
|59
|Університет економіки та права “КРОК”
|7,6313484
|10,711667
|5,829533
|24,172548
|60
|Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
|11,749055
|7,3889842
|4,827579
|23,965618
|61
|Запорізький державний медичний університет
|10,482022
|5,4194369
|8,04334
|23,944799
|62
|Івано-франківський національний медичний університет
|12,103334
|6,2176947
|5,512124
|23,833153
|63
|Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
|8,6778748
|9,6096199
|5,467402
|23,754897
|64
|Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
|7,4021796
|10,483912
|5,865417
|23,751508
|65
|Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
|7,9474675
|6,7732376
|9,015735
|23,73644
|66
|Миколаївський національний аграрний університет
|10,03159
|9,7665523
|3,911426
|23,709569
|67
|Національний університет водного господарства та природокористування
|10,051258
|7,4241173
|6,180651
|23,656027
|68
|Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
|11,123379
|5,7556099
|6,748043
|23,627032
|69
|Київський міжнародний університет
|7,7496571
|10,998626
|4,861257
|23,609541
|70
|Таврійський державний агротехнологічний університет
|10,640381
|7,1583783
|5,749208
|23,547968
|71
|Донбаська державна машинобудівна академія
|10,565202
|5,0503156
|7,546315
|23,161832
|72
|Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ)
|9,3882397
|9,7874423
|3,985872
|23,161554
|73
|Луцький національний технічний університет
|7,745826
|5,7865382
|9,521092
|23,053456
|74
|Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
|8,0399361
|6,6807408
|8,007514
|22,728191
|75
|Львівський торговельно-економічний університет
|9,6178188
|7,509426
|5,569609
|22,696854
|76
|Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
|8,2069827
|7,783377
|6,597677
|22,588037
|77
|Одеський національний морський університет
|8,6082965
|6,1948279
|7,717273
|22,520398
|78
|Київський університет імені Бориса Грінченка
|6,8546163
|6,7077848
|8,935383
|22,497784
|79
|Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
|8,164922
|8,5766941
|5,69003
|22,431646
|80
|Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
|9,0365285
|7,5138188
|5,825923
|22,376271
|81
|Запорізький національний університет
|7,2675138
|8,3989694
|6,691577
|22,35806
|82
|Херсонський національний технічний університет
|9,0894331
|8,448366
|4,783949
|22,321748
|83
|Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
|8,234184
|8,9631365
|5,076093
|22,273414
|84
|Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка
|7,8870001
|10,300128
|4,058517
|22,245646
|85
|Донецький національний медичний університет
|13,112818
|4,220912
|4,900185
|22,233915
|86
|Приазовський державний технічний університет
|8,1027506
|6,1052748
|7,986903
|22,194929
|87
|Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
|11,619032
|5,4095119
|5,047451
|22,075995
|88
|Криворізький національний університет
|10,55627
|6,1765551
|5,240301
|21,973126
|89
|Одеський державний екологічний університет
|7,2796253
|6,0711006
|8,518182
|21,868908
|90
|Український державний університет залізничного транспорту
|9,2172767
|7,0357952
|5,513409
|21,766481
|91
|Національний університет “Одеська морська академія”
|8,0583747
|5,8453213
|7,797563
|21,701259
|92
|Херсонський державний університет
|8,0327785
|8,1085018
|5,548115
|21,689395
|93
|Харківський національний університет будівництва та архітектури
|8,9280366
|6,0603853
|6,651511
|21,639932
|94
|Національна академія управління
|7,6502278
|10,06635
|3,890632
|21,60721
|95
|Маріупольський державний університет
|7,9176098
|7,2212746
|6,420391
|21,559275
|96
|Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
|7,8303427
|8,83672
|4,871686
|21,538749
|97
|Харківський національний університет Повітряних Сил мені Івана Кожедуба
|8,3944834
|8,3512484
|4,760439
|21,506171
|98
|Національний університет “Острозька академія”
|7,1239206
|8,5020251
|5,854797
|21,480742
|99
|Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
|8,1283991
|7,1114687
|5,99282
|21,232688
|100
|Кам’янець-Подільський національний університет
|7,123433
|6,4433698
|7,649383
|21,216186
|101
|Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
|8,275466
|6,2607875
|6,67134
|21,207593
|102
|Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової
|8,0305293
|7,7932884
|5,373812
|21,197629
|103
|Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
|7,6590189
|7,7913828
|5,728582
|21,178984
|104
|Одеська державна академія будівництва та архітектури
|7,6627089
|5,6070407
|7,863243
|21,132992
|105
|Херсонський державний аграрний університет
|8,377981
|7,8123396
|4,819471
|21,009792
|106
|Університет імені Альфреда Нобеля
|6,5560954
|6,4726407
|7,909763
|20,9385
|107
|Український державний хіміко-технологічний університет
|9,9492134
|6,6956589
|4,233855
|20,878727
|108
|Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова
|7,2187924
|5,8269907
|7,690188
|20,735971
|109
|Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
|7,7769057
|7,1875995
|5,681592
|20,646097
|110
|Київський національний лінгвістичний університет
|7,0475491
|7,3462178
|6,106338
|20,500105
|111
|Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
|8,3981226
|7,265614
|4,768019
|20,431756
|112
|Донецький державний університет управління
|6,8976174
|6,8874561
|6,531741
|20,316815
|113
|Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
|7,7614865
|7,9333012
|4,539704
|20,234492
|114
|Харківський державний університет харчування та торгівлі
|8,9650724
|6,4994997
|4,735622
|20,200194
|115
|Академія адвокатури України
|8,1369981
|7,9401909
|4,041961
|20,11915
|116
|Полтавська державна аграрна академія
|7,3378304
|7,7357301
|4,979375
|20,052935
|117
|Київський національний університет культури і мистецтв
|8,7164051
|7,5238695
|3,766076
|20,00635
|118
|Університет державної фіскальної служби України
|7,4939249
|7,6634741
|4,823824
|19,981223
|119
|Подільський державний аграрно-технічний університет
|7,9778637
|6,557307
|4,917628
|19,452799
|120
|Житомирський державний технологічний університет
|6,5266437
|6,1958632
|6,673069
|19,395576
|121
|Чернігівський національний технологічний університет
|6,5345537
|6,1839079
|6,59251
|19,310972
|122
|Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
|6,3539976
|6,3510337
|6,560474
|19,265505
|123
|Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
|6,3650417
|7,0677309
|5,8264
|19,259173
|124
|Білоцерківський національний аграрний університет
|7,0434683
|6,9402704
|5,157407
|19,141145
|125
|Житомирський державний університет імені Івана Франка
|7,2408478
|7,2126052
|4,606645
|19,060098
|126
|Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
|8,6885404
|6,2866943
|4,008745
|18,983979
|127
|Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського
|6,6989468
|6,6977635
|5,406871
|18,803581
|128
|Запорізька державна інженерна академія
|7,6806538
|6,2966795
|4,752945
|18,730279
|129
|Вінницький національний аграрний університет
|7,0875722
|6,5632467
|5,01009
|18,660909
|130
|Сумський національний аграрний університет
|7,6580487
|6,9908963
|4,0022
|18,651145
|131
|Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського
|6,5958882
|6,5448136
|5,367988
|18,508689
|132
|Харківська державна зооветеринарна академія
|6,7214381
|6,5840524
|5,130445
|18,435936
|133
|Національна академія статистики, обліку та аудиту
|7,4943022
|7,0813305
|3,829672
|18,405305
|134
|Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого
|7,2122948
|7,1020595
|4,017431
|18,331786
|135
|Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
|7,194303
|7,0112042
|4,109859
|18,315366
|136
|Уманський національний університет садівництва
|6,5390359
|5,7976086
|5,956663
|18,293307
|137
|Донбаський державний технічний університет
|7,451875
|5,024662
|5,742809
|18,219346
|138
|Полтавський університет економіки і торгівлі
|6,8105138
|5,3872343
|5,981816
|18,179564
|139
|Черкаський державний технологічний університет
|6,3388469
|6,0162177
|5,6497
|18,004765
|140
|Львівський державний університет фізичної культури
|7,4301923
|6,6589671
|3,901697
|17,990857
|141
|Харківська державна академія фізичної культури
|7,0093437
|6,5340921
|4,38859
|17,932025
|142
|Львівський національний аграрний університет
|6,3925789
|6,1083348
|5,353788
|17,854702
|143
|Харківська державна академія культури
|7,2660402
|5,88666
|4,556099
|17,708799
|144
|Класичний приватний університет
|6,5678627
|6,5982138
|4,502344
|17,66842
|145
|Державний університет телекомунікацій
|7,0754176
|5,7601629
|4,752669
|17,588249
|146
|Університет митної справи та фінансів
|6,4326297
|6,1496489
|4,892
|17,474279
|147
|Житомирський національний агроекологічний університет
|6,7051663
|6,9648458
|3,730586
|17,400598
|148
|Національний університет цивільного захисту України
|6,887581
|5,9020383
|4,591377
|17,380996
|149
|Бердянський державний педагогічний університет
|6,492479
|5,4250415
|5,407639
|17,325159
|150
|Українська академія друкарства
|6,7973047
|6,4141645
|4,088274
|17,299743
|151
|Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
|7,6535814
|5,4679408
|3,998444
|17,119967
|152
|Міжнародний університет фінансів
|7,1763849
|5,9007852
|3,998799
|17,07597
|153
|Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
|6,6096495
|5,7921341
|4,548415
|16,950199
|154
|Луганський державний медичний університет
|7,9050562
|4,1891132
|4,678983
|16,773152
|155
|Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
|6,6120681
|6,199811
|3,875267
|16,687146
|156
|Київський медичний університет УАНМ
|8,010922
|4,6760827
|3,912627
|16,599632
|157
|Хмельницький університет управління та права
|5,763351
|5,7585606
|4,925331
|16,447243
|158
|Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
|6,3216087
|6,21347
|3,838354
|16,373433
|159
|Київський університет права Національної академії наук України
|6,1520226
|5,297301
|4,763714
|16,213038
|160
|Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
|5,9933981
|6,6009714
|3,525964
|16,120333
|161
|Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
|6,2450081
|5,9669892
|3,888415
|16,100413
|162
|Луганський національний аграрний університет
|6,510627
|5,7902171
|3,7354
|16,036244
|163
|Донбаський державний педагогічний університет
|6,0281205
|5,9027841
|3,952303
|15,883207
|164
|Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького
|6,0487605
|5,9521818
|3,722049
|15,722991
|165
|Міжнародний науково-технічний університет
|6,0324618
|5,7660403
|3,845962
|15,644464
|166
|Львівська національна академія мистецтв
|5,8650721
|6,4022539
|3,30181
|15,569136
|167
|Дніпровський державний технічний університет
|5,6250843
|4,9391737
|4,638353
|15,202611
|168
|Мелітопольський державний педагогічний університет
|5,4847809
|4,6119323
|5,007912
|15,104625
|169
|Академія праці, соціальних відносин і туризму
|5,7571406
|5,345127
|3,908679
|15,010946
|170
|Харківська державна академія дизайну і мистецтв
|5,7771879
|5,0673379
|4,080287
|14,924813
|171
|Мукачівський державний університет
|5,8119889
|5,1872958
|3,802302
|14,801587
|172
|Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
|6,3545131
|4,5669683
|3,827954
|14,749435
|173
|Донбаська національна академія будівництва і архітектури
|5,5312438
|4,2584225
|4,891624
|14,681291
|174
|Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
|5,8412436
|5,8382599
|2,882533
|14,562037
|175
|Державний економіко-технологічний університет транспорту
|5,650982
|4,8570748
|3,962592
|14,470649
|176
|Рівненський державний гуманітарний університет
|5,3513232
|5,0898938
|3,921976
|14,363193
|177
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|5,5955726
|4,8406971
|3,789542
|14,225812
|178
|Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
|4,893024
|4,8276939
|4,401158
|14,121876
|179
|Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”
|5,4057581
|4,7455615
|3,925297
|14,076616
|180
|Херсонська державна морська академія
|5,8072036
|4,1506475
|3,758506
|13,716357
|181
|Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
|4,9791044
|4,9199776
|3,800356
|13,699438
|182
|Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
|5,2823435
|5,2493856
|3,027132
|13,558861
|183
|Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
|5,239565
|4,9685224
|3,289788
|13,497875
|184
|Одеська державна академія технічного регулювання та якості
|5,6801424
|4,7101326
|2,946101
|13,336376
|185
|Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
|4,8410519
|5,4260068
|2,93125
|13,198309
|186
|Київський університет туризму, економіки і права
|4,0966412
|4,0904383
|4,841604
|13,028684
|187
|Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука
|4,9010698
|4,1238673
|3,86755
|12,892487
|188
|Одеський державний аграрний університет
|5,2649965
|4,4236112
|2,906528
|12,595136
|189
|Харківська гуманітарно-педагогічна академія
|4,9949622
|4,2820008
|2,846031
|12,122994
|190
|Європейський університет
|5,331742
|3,9281545
|2,814089
|12,073985
|191
|Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
|5,3352577
|3,6803041
|2,941128
|11,95669
|192
|Львівський інститут економіки і туризму
|5,2913742
|3,6037683
|2,84421
|11,739353
|193
|Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ
|4,7328597
|4,0379486
|2,890931
|11,66174
|194
|Ізмаїльський державний гуманітарний університет
|4,8967427
|4,0825066
|2,626732
|11,605982
|195
|Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького
|4,6487316
|4,0080004
|2,900915
|11,557647
|196
|Закарпатська академія мистецтв
|4,2602092
|4,040971
|3,207215
|11,508395
|197
|Дніпропетровський гуманітарний університет
|4,673154
|4,1697677
|2,601115
|11,444037
|198
|Бердянський університет менеджменту і бізнесу
|4,6313155
|4,0053276
|2,695182
|11,331825
|199
|Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
|4,2459157
|4,1901674
|2,835271
|11,271354
|200
|Інститут підприємництва “Стратегія”
|4,0528999
|4,0628117
|2,721031
|10,836743