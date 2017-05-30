Дистриб’ютори готові робити великі доставки у центр Львова у нічний час, щоб не сприяти заторам, – Дідух

Компанії-дистриб’ютори готові відмовитися від доставок своєї продукції габаритними машинами у центр Львова упродовж дня, коли місто переповнене транспортом.

Про це заявив депутат Львівської міської ради з фракції «Народний контроль» Михайло Дідух під час дискусії у «Твоє місто» на тему: як налагодити транспортну систему у Львові та вивільнити центральну частину від заторів.

«Я вже мав розмову з представниками кількох дистриб’юторських компаній. Вони згідні відмовитися від заїзду своїх машин у центр удень, коли місто переповнене транспортом і утворюються численні затори. Щоправда, для цього має бути прийняте рішення на рівні міської влади. Тож зі свого боку готовий ініціювати ухвалу про часові обмеження великих доставок у центральну частину Львова», – розповів Михайло Дідух.

Також він вважає, що часові обмеження варто ввести і на проведення поточних ремонтів доріг, адже часто роботи проводяться саме у час «пік», що лише посилює затори.

«Насправді для розвантаження міста від транспорту є кілька варіантів. Окрім уже згаданих, це і налагодження схеми паркування. Я б радив скоритися досвідом Хорватії, інших європейських країн, де міста поділені на паркувальні зони. У центральній частині паркування дуже дороге, у більш віддалених зонах – дешевше. Водій має вибір – чи заїжджати в центр, чи зупинитися далі і потім пересісти на громадський транспорт чи пройти відстань пішки. За словами самих хорватів, тільки за такої схеми їм вдалося розвантажити місто. У нас же більшість вулиць взагалі не передбачає платних паркінгів.», – зазначив Дідух.