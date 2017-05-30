Директором заповідника «Нагуєвичі» став Богдан Лазорак

Львівська обласна рада затвердила Богдана Лазорака п еремож цем конкурсу на посаду директора комунального закладу Львівської обласної ради «Адміністрація історико-культурного заповідника «Нагуєвичі» .

За це рішення проголосувало 60 депутатів.

Попередньо він пройшов відкритий конкурсний відбір, відтак, його кандидатуру члени комісії рекомендували на затвердження депутатам обласної ради.

Лазорак Богдан Орестович – 07.01.1985р., громадянин України, повна вища освіта за спеціальністю – «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», стаж роботи у сфері культури – понад 3 роки. Кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького педагогічного університету, молодший науковий співробітник відділу історії музею «Дрогобиччина» (за сумісництвом).