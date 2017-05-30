Через службову недбалість посадовця бюджет втратив майже 300 тисяч гривень

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2 викрили факт безпідставної виплати коштів місцевого бюджету, які призначалися для капітального ремонту. Сума збитків склала майже 300 тисяч гривень.

Як встановили правоохоронці, підрядні організації проводили капітальний ремонт автодороги, яка проходить через один із населених пунктів поблизу Львова. Його кошторисна вартість становила 3 мільйони гривень.

Посадовець, який здійснював технічний нагляд, неналежним чином виконав свої обов’язки і затвердив акти виконаних робіт із завищеною вартістю. Унаслідок цього з місцевого бюджету було безпідставно виплачено підрядникам більше 285 тисяч гривень, що підтверджується висновком будівельно-технічної експертизи.

Слідчі повідомили чиновнику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.