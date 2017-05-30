Безвіз: які документи можуть запитати на кордоні з ЄС

Держприкордонслужба України нагадує перелік документів, що необхідні для поїздки у Європу.

Отож, співробітник Держприкордонслужби має право перевірити виконання п’яти вимог, причому ці вимоги не залежать від наявності візи, вони діють рівною мірою для мандрівників, які перетинають кордон у межах як візового, так і безвізового режиму.

Умови в’їзду до ЄС:

наявність документа для перетину кордону (наприклад, закордонного паспорту);

переконливе обґрунтування мети та умов перебування у країнах Європи;

наявність достатніх фінансових коштів для перебування в ЄС та для повернення додому;

відсутність мандрівника у переліку осіб, яким заборонений в’їзд до ЄС;

відсутність з боку мандрівника загрози для громадського порядку, безпеки, громадського здоров’я та міжнародних відносин.

Для перевірки мети поїздки прикордонники можуть попросити такі підтверджуючі документи:

Для бізнес-подорожей і відряджень: запрошення на зустріч; інший документ, що підтверджує торговельні або ділові відносини; квиток на виставку або захід, якщо метою поїздки є їхнє відвідування.

Для туризму або приватних подорожей: бронювання проживання або запрошення в довільній формі, якщо ви збираєтеся зупинитися у друзів; зворотний квиток (якщо ви подорожуєте автомобілем, це не обов’язкова вимога); маршрут або план вашої поїздки, якщо ви подорожуєте автомобілем.

Для подорожей з метою навчання: сертифікат про реєстрацію/зарахування до навчального закладу/курсів/школи; студентське посвідчення або сертифікат про відвідування курсів.

Для подорожей з метою участі в політичних, наукових, культурних, спортивних або релігійних заходах або з іншою метою: запрошення, вхідні квитки, дані про реєстрацію або програми; у них має бути вказана назва організації, яка запрошує, та термін перебування; будь-які інші прийнятні документи, що підтверджують мету візиту.