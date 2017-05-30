Безвіз: які документи можуть запитати на кордоні з ЄС

Держприкордонслужба України нагадує перелік документів, що необхідні для поїздки у Європу.
Отож, співробітник Держприкордонслужби має право перевірити виконання п’яти вимог, причому ці вимоги не залежать від наявності візи, вони діють рівною мірою для мандрівників, які перетинають кордон у межах як візового, так і безвізового режиму.
Умови в’їзду до ЄС:
наявність документа для перетину кордону (наприклад, закордонного паспорту);
переконливе обґрунтування мети та умов перебування у країнах Європи;
наявність достатніх фінансових коштів для перебування в ЄС та для повернення додому;
відсутність мандрівника у переліку осіб, яким заборонений в’їзд до ЄС;
відсутність з боку мандрівника загрози для громадського порядку, безпеки, громадського здоров’я та міжнародних відносин.
Для перевірки мети поїздки прикордонники можуть попросити такі підтверджуючі документи:
Для бізнес-подорожей і відряджень: запрошення на зустріч; інший документ, що підтверджує торговельні або ділові відносини; квиток на виставку або захід, якщо метою поїздки є їхнє відвідування.
Для туризму або приватних подорожей: бронювання проживання або запрошення в довільній формі, якщо ви збираєтеся зупинитися у друзів; зворотний квиток (якщо ви подорожуєте автомобілем, це не обов’язкова вимога); маршрут або план вашої поїздки, якщо ви подорожуєте автомобілем.
Для подорожей з метою навчання: сертифікат про реєстрацію/зарахування до навчального закладу/курсів/школи; студентське посвідчення або сертифікат про відвідування курсів.
Для подорожей з метою участі в політичних, наукових, культурних, спортивних або релігійних заходах або з іншою метою: запрошення, вхідні квитки, дані про реєстрацію або програми; у них має бути вказана назва організації, яка запрошує, та термін перебування; будь-які інші прийнятні документи, що підтверджують мету візиту.