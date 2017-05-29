У Турківському районі через врізку в нафтопровід стався витік дизпалива

Нафтопродукти забруднили ґрунт і потрапили в річку

Сьогодні, 29 травня, спеціалісти Держекоінспекції Львівської області здійснили виїзд у село Бориня Турківського району, де виявили вихід нафтопродуктів (дизельне паливо) ЛВДС–1К ДП «Прикарпатзахідтранс».

Перекачку дизельного палива продуктопроводом зупинили, аварійно-відновлювальні формування філії приступили до ліквідації забруднення.

У процесі обстеження місця події виявили, що причиною виходу нафтопродуктів стала розгерметизація внаслідок кримінальної врізки зловмисників у продуктопровід.

За повідомленням сайту Держекоінспекції Львівщини, візуально спостерігається забруднення ґрунту загальною площею 3122 м кв. Також є забруднення водних об’єктів, зокрема через потік без назви нафтопродукти потрапили в річку Яблоньку (притока р. Стрий, басейн р. Дністер). Аварійно-відновлювальні формування ЛВДС–1К ДП «Прикарпатзахідтранс» проводять ліквідаційні роботи.

Спеціалісти відділу інструментально-лабораторного контролю відібрали проби ґрунту та води на визначення вмісту вуглеводнів неполярних.