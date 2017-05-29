Сокаль відсвяткував 640-річчя

Учора, 28 травня, виповнилося 640 років від дня заснування міста Сокаль, що на Львівщині

Із Днем міста мешканців привітали Єпископ Сокальсько-Жовківської єпархії УГКЦ владика Михаїл Колтун, перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський, голова районної ради Микола Пасько та Сокальський міський голова Вадим Кондратюк.

У межах святкування за підтримки Львівської облдержадміністрації відбулася книжкова виставка-ярмарок, основна метою якої – популяризація регіонального книжкового продукту та залучення населення міста до читання. Участь у виставці взяли представники місцевих видавничих організацій, автори та літературознавці.

Окрім того, своє 15-річчя відзначила телерадіокомпанія «Сокаль».

У межах святкування відбулося відкриття стели героям Небесної сотні та загиблим учасникам АТО біля собору св. Апостолів Петра і Павла, яку освятив Єпископ Сокальсько-Жовківської єпархії УГКЦ владика Михаїл Колтун.