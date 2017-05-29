Оголошено конкурс на вакантну посаду директора Турківського «Галсільлісу»

Управління майном спільної власності Львівської обласної ради оголошує конкурс на заміщення посади директора Турківського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільліс».
Місце розташування підприємства: 82516, Львівська область, Турківський район, село Шум’яч.
Умови оплати праці директора Турківського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільліс» визначаються у контракті та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.
Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду директора Турківського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільліс»:
– повна вища спеціальна лісотехнічна освіта (магістр, спеціаліст);
– стаж роботи за професією – не менше 5 років;
– досвід керівної роботи у лісовій галузі не менше 3 років;
– громадянство України;
– володіння державною мовою;
– здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки директора.
Додаткові вимоги:
– знання законодавства України;
– знання сучасних інформаційних технологій;
– досвід впровадження дієвих систем менеджменту у лісовій галузі;
– досвід управління групами або командами;
– знання іноземної мови.
Документи, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:
– заява про участь у конкурсі;
– копія паспорта та ідентифікаційного коду, засвідчена претендентом;
– копії документів про повну вищу лісотехнічну освіту (обов’язково), науковий ступінь та вчене звання (при наявності);
– копія трудової книжки;
– особовий листок з обліку кадрів, в тому числі автобіографія та 1 фотографія розміром 3х4 сантиметри;
– декларація про доходи за 2016 рік відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»;
– довідка про наявність або відсутність судимості;
– витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
– письмова згода на збір та обробку персональних даних;
– два рекомендаційні листи довільної форми;
– мотиваційний лист довільної форми;
– програма розвитку підприємства в короткостроковій (строком на 1 (один) рік) та довгостроковій (строком на 5 (п’ять) років) перспективах, у якій повинні бути чітко відображені заходи, які вживатимуться претендентом для забезпечення фінансово-господарської стійкості підприємства та підвищення ефективності його діяльності.
Документи подавати особисто у паперовому та електронному вигляді в ОКСЛГП «Галсільліс» за адресою: м. Львів, вул. Промислова, 9б, приймальня.
Вимоги до електронного варіанта документів:
– формат .pdf;
– єдиний файл (крім програм розвитку);
– відомості щодо серії та номера паспорта, диплома, сертифіката тощо, відомості щодо місця проживання, номера телефону та е-mail адреси, а також інші відомості, що підлягають захисту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» повинні бути приховані.
Документи приймаються в робочі дні тижня упродовж 10 (десяти) календарних днів після оприлюднення оголошення в Турківській районній газеті «Бойківщина» (до 06.06.2017 включно).
Конкурс проводиться не пізніше ніж через 10 календарних днів після завершення прийому документів.
З інформацією про статутну діяльність та фінансовий стан Турківського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільліс» можна ознайомитись на сайтах Львівської обласної ради та ОКСЛГП «Галсільліс».
Додаткова інформація надається за тел.: (032)-224-71-32.
Адреса електронної пошти: galsillis@meta.ua
Контактна особа – Кульчицький Назарій Богданович.