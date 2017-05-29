Оголошено конкурс на вакантну посаду директора Турківського «Галсільлісу»

Управління майном спільної власності Львівської обласної ради оголошує конкурс на заміщення посади директора Турківського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільліс».

Місце розташування підприємства: 82516, Львівська область, Турківський район, село Шум’яч.

Умови оплати праці директора Турківського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільліс» визначаються у контракті та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду директора Турківського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільліс»:

– повна вища спеціальна лісотехнічна освіта (магістр, спеціаліст);

– стаж роботи за професією – не менше 5 років;

– досвід керівної роботи у лісовій галузі не менше 3 років;

– громадянство України;

– володіння державною мовою;

– здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки директора.

Додаткові вимоги:

– знання законодавства України;

– знання сучасних інформаційних технологій;

– досвід впровадження дієвих систем менеджменту у лісовій галузі;

– досвід управління групами або командами;

– знання іноземної мови.

Документи, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

– заява про участь у конкурсі;

– копія паспорта та ідентифікаційного коду, засвідчена претендентом;

– копії документів про повну вищу лісотехнічну освіту (обов’язково), науковий ступінь та вчене звання (при наявності);

– копія трудової книжки;

– особовий листок з обліку кадрів, в тому числі автобіографія та 1 фотографія розміром 3х4 сантиметри;

– декларація про доходи за 2016 рік відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»;

– довідка про наявність або відсутність судимості;

– витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

– письмова згода на збір та обробку персональних даних;

– два рекомендаційні листи довільної форми;

– мотиваційний лист довільної форми;

– програма розвитку підприємства в короткостроковій (строком на 1 (один) рік) та довгостроковій (строком на 5 (п’ять) років) перспективах, у якій повинні бути чітко відображені заходи, які вживатимуться претендентом для забезпечення фінансово-господарської стійкості підприємства та підвищення ефективності його діяльності.

Документи подавати особисто у паперовому та електронному вигляді в ОКСЛГП «Галсільліс» за адресою: м. Львів, вул. Промислова, 9б, приймальня.

Вимоги до електронного варіанта документів:

– формат .pdf;

– єдиний файл (крім програм розвитку);

– відомості щодо серії та номера паспорта, диплома, сертифіката тощо, відомості щодо місця проживання, номера телефону та е-mail адреси, а також інші відомості, що підлягають захисту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» повинні бути приховані.

Документи приймаються в робочі дні тижня упродовж 10 (десяти) календарних днів після оприлюднення оголошення в Турківській районній газеті «Бойківщина» (до 06.06.2017 включно).

Конкурс проводиться не пізніше ніж через 10 календарних днів після завершення прийому документів.

З інформацією про статутну діяльність та фінансовий стан Турківського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільліс» можна ознайомитись на сайтах Львівської обласної ради та ОКСЛГП «Галсільліс».

Додаткова інформація надається за тел.: (032)-224-71-32.

Адреса електронної пошти: galsillis@meta.ua

Контактна особа – Кульчицький Назарій Богданович.