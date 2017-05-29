На Погулянці змагатимуться за Кубок Львова на санкороликах

Юнаки та дівчата 2-3 червня будуть боротися за Кубок міста Львова на санкороликах

Ці традиційні змагання проводить ЛСДЮСШОР «Беркут» за підтримки управління молоді та спорту ЛМР, які об’єднають за два дні понад 100 спортсменів із двох областей.

Запрошують усіх шанувальників санного спорту та мешканців і гостей нашого міста на чудове і видовищне дійство. Адже змагатимуться діти-спортсмени, представники двох найсильніших областей у цьому виді спорту.

Змагання відбуватимуться у парку Погулянка (біля СЗШ № 82, вул. Шафарика, 13). Участь у заході візьмуть юнаки та дівчата всіх вікових категорій, від початківців до призерів та переможців етапів Кубка світу, учасників ІІ зимових юнацьких Олімпійських ігор у м. Ліллехаммер (Норвегія).

Сценарний план проведення заходу:

02.06.2017:

09.30 – 17.30 – Офіційно тренувальні заїзди.

03.06.2017:

09.30 – початок змагань груп Д (2008-2009), С (2006-2007).

11.30 – початок змагань групи В (2004-2005).

13.30 – парад відкриття змагань та нагородження груп Д, С, В.

14.00 – початок змагань групи А (2000-2001, 2002-2003).

15.30 – командна гонка.

17.30 – нагородження переможців та призерів змагань.

«Мені надзвичайно приємно, що вдається організувати такі змагання у місті Львові. Маю надію, що такі змагання будуть традиційними і проводитимуться щорічно», – Тарас Гарцула, президент федерації санних видів спорту Львівської області.