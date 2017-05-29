На Левандівці запрацював новий дитячий клуб

Діти мікрорайону Левандівка відтепер зможуть цікаво та змістовно проводити своє дозвілля неподалік дому. Сьогодні, 29 травня, в Залізничному районі розпочав свою діяльність дитячий клуб «Колорит» за адресою: вул. Суботівська, 7. О 15.00 відбулося свято з нагоди відкриття клубу. Про це повідомляє Управління молоді та спорту м.Львова.

У просторому оновленому приміщенні з сучасним інтер’єром запрацюють такі гуртки: танцювальний (хореографія) «Колорит», англійської мови «FunDay» та образотворчого мистецтва «Палітра». Заняття в гуртках відбуватимуться на безоплатній основі. Особливу увагу під час набору приділятимуть дітям соціально незахищених категорій, дітям з багатодітних сімей і учасників АТО.

«Колорит» запрошує юних мешканців Левандівки цікаво проводити дозвілля і на літніх канікулах у будні дні з 10.30 до 13.30.