Місцеві мешканці зможуть безкоштовно відпочивати на Винниківському озері

Про те, що мешканці м. Винники мають право безкоштовного входу на територію відпочинкового комплексу «Озеро Винниківське», розповів заступник міського голови Винник Богдан Шустер, – інформує сайт Винниківської міської ради.

«Після робочих зустрічей із директором Романом Таратулою відновлено домовленість про безоплатний вхід на озеро винниківчанам з наявністю копій документів, що засвідчують проживання їх у Винниках, – розповів Шустер. – Єдине, наполегливе прохання до відвідувачів – залишати тварин за межами комплексу для безпеки людей та чистоти водойми».

Як інформує управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради, на відпочинковому комплексі «Озеро Винниківське» очищене плесо і дно водойми, підготовлено пляжі, обладнано медичний пункт та завершуються процеси отримання дозвільних документів на відкриття купального сезону.

Гостей відпочинкового комплексу застерігають бути уважними й обережними під час відпочинку на воді, дотримуватись правил безпеки, контролювати маленьких дітей тощо.