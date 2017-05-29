Львівщина відправила на строкову службу достатньо юнаків

Область виконала план військового призову

Згідно з відомостями наряду з призову громадян на строкову військову службу весною 2017 року, Львівська область виконала цьогорічний план прийому громадян на строкову військову службу до лав Збройних сил України та інших збройних формувань.

Серед найкращих військових комісаріатів назвали такі: Буський, Городоцький, Дрогобицько-Бориславський, Жовківський, Золочівський, Турківський Мостиський, Радехівський, Сколівський та Сокальський.

Натомість, Львів не зміг у повному обсязі виконати мобілізаційний план, зокрема Галицький та Франківський райони, – поінформували у прес-службі ЛОДА.