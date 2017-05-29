Львів’ян запрошують на молодіжні нічні чування «Де твій скарб?»

Молодіжні нічні чування «Де твій скарб?» відбудуться у Львівській духовній семінарії Святого Духа (м. Львів, вул. Хуторівка, 35).

Семінарійна спільнота щиро запрошує всіх охочих віком від 16 років прийти та взяти участь у молодіжних чуваннях, які традиційно напередодні семінарійного празника організовують брати із Пасторального Центру «Еклезія». Про це інформує Медіа-Центр ЛДС.

Початок чувань – о 20:00 2 червня 2017 року.

Обов’язкова попередня реєстрація (до 1 червня включно)

Контакти:

0634239527 – бр. Микола;

0962590908, 0501578889 – бр. Олег.